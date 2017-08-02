查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·铭记，为了更好前行 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·图文：重温军人誓词 ·开创全省宣传思想文化工作新局面 ·五成事项网上办八成事项可一次办理 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全力以赴做好改革发展稳定各项工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记，为了更好前行 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 图文：重温军人誓词 · 开创全省宣传思想文化工作新局面 · 五成事项网上办八成事项可一次办 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 3 要闻 2017.8.2 星期三 王艳玲要求绝对忠诚出色履职 开创全省宣传思想文化工作新局面 湖北日报讯 （记者陈会君）昨日，为期三天的全省宣传部（处）长培训班在汉开班。省委常委、宣传部部长王艳玲作首场辅导报告。

王艳玲指出，要牢固树立“四个意识”，时刻保持政治敏锐，始终站稳政治立场，坚定不移向以习近平同志为核心的党中央看齐，对党绝对忠诚。要坚持学原文、读原著、悟原理，认真学习领会习近平总书记关于宣传思想文化工作的系列重要讲话精神，出色履行职责。要科学分析、准确把握新形势新问题，牢牢抓住机遇、积极应对挑战。要提高站位，坚持服务中心、融入大局，立足全国和全省谋划工作，统筹各方力量推动工作。要坚持实事求是，加强调查研究，吃透上级精神，摸清本地本部门实情，找准工作结合点。要务实重干，力求实效，提高决策能力干对事，提高执行力干成事。要始终把党纪党规刻在心上，把纪律和规矩挺在前面，严格履行好党风廉政建设各项责任，落实好政治纪律和宣传纪律。

王艳玲要求，全省宣传干部要把学习宣传贯彻习近平总书记“7·26”重要讲话精神作为重要政治任务，以讲话精神为指导，迅速兴起迎接党的十九大宣传热潮，扎实做好各项宣传工作，为党的十九大胜利召开营造团结奋进的氛围。





