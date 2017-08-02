查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·铭记，为了更好前行 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·图文：重温军人誓词 ·开创全省宣传思想文化工作新局面 ·五成事项网上办八成事项可一次办理 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全力以赴做好改革发展稳定各项工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记，为了更好前行 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 图文：重温军人誓词 · 开创全省宣传思想文化工作新局面 · 五成事项网上办八成事项可一次办 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 3 要闻 2017.8.2 星期三 图文：重温军人誓词 湖北日报讯 昨日，驻汉空军某基地组织官兵开展仪式教育，重温军人誓词，以高昂的姿态和饱满的热情庆祝建军90周年。

（记者 张朋 视界网 穆琳 摄）





