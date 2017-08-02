查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·铭记，为了更好前行 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·图文：重温军人誓词 ·开创全省宣传思想文化工作新局面 ·五成事项网上办八成事项可一次办理 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全力以赴做好改革发展稳定各项工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记，为了更好前行 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 图文：重温军人誓词 · 开创全省宣传思想文化工作新局面 · 五成事项网上办八成事项可一次办 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 3 要闻 2017.8.2 星期三 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 湖北日报讯 本报评论员



军旗飘飘似卷潮，口号声声震云霄。时间记录历史，我们迎来中国人民解放军建军90周年。

在这个伟大的日子，我们无比自豪。“开天辟地第一回，人民有了子弟兵。”90年前的8月1日，南昌起义一声枪响，震裂寂静的夜空，唤醒沉睡的中国，中国共产党领导的新型人民军队，成为挽狂澜于既倒的擎天栋梁。从不屈不挠、艰苦卓绝的14年抗战，到“将革命进行到底”的解放战争，再到戍边御敌、保障建设改革的光辉岁月，人民军队由小到大、由弱到强，让这个曾经饱受欺凌的国家和平发展、傲立世界东方。人民军队，沙场阅兵，“有信心、有能力打败一切来犯之敌！”谁能不自豪于中国雄师、中国气场、中国力量！

在这个伟大的日子，我们无比骄傲。湖北是中国革命的重要策源地，人民军队的血脉里，有荆楚儿女的热血在流淌。90年前，汉口“八七会议”“枪杆子里面出政权”著名论断的确立，为中国革命指明了正确方向。黄麻起义、荆江两岸年关暴动等武装起义，湖北是武装革命的浴火战场；红四方面军、红二军团、红三军团、红二十五军、红二十八军，一支支人民军队从荆楚大地上走向革命和抗日战场；“宁做战死鬼，不做亡国奴”，70万湖北英雄儿女血洒疆场，“不要头不要家，就要跟着共产党”。

90年苦难辉煌，90年浴血荣光。我们不会忘记，中华民族谋独立、谋复兴的征程上，钢铁战士那感天动地的牺牲，不会忘记他们用鲜血和生命写下的忠诚于党、忠诚于人民的光辉篇章；我们不会忘记去年特大洪涝灾害中，人民子弟兵那闻“汛”而动、向险而行的坚毅步伐，不会忘记始终与人民同呼吸、共命运、心连心构筑起的钢铁长城。走过砥砺奋进的90年，人民军队坚定的理想信念、优良的革命传统、顽强的战斗作风、严明的革命纪律，已经熔铸成荆楚大地上鲜明的红色基因、宝贵的精神财富。

昨天的辉煌铺就今天的发展，今天的开拓接续昨天的梦想。当前，湖北正处于发展机遇叠加期和经济转型升级关键期。高举旗帜、牢记嘱托，全面建成小康社会，开启湖北“建成支点、走在前列”新征程，尤其需要铭记光辉历史，传承红色基因，始终坚持党的领导，始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，始终加强军民团结，始终保持高昂的战斗精神，以更加昂扬的精神状态和奋斗姿态，真正做出经得起历史、人民和实践检验的业绩。那面始终鲜红的军旗，也将一直激励着我们初心不改、壮志不竭，推动党和人民的事业踏上壮阔的新征程，不断从胜利走向胜利。





