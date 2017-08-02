查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·铭记，为了更好前行 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·图文：重温军人誓词 ·开创全省宣传思想文化工作新局面 ·五成事项网上办八成事项可一次办理 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全力以赴做好改革发展稳定各项工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记，为了更好前行 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 图文：重温军人誓词 · 开创全省宣传思想文化工作新局面 · 五成事项网上办八成事项可一次办 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 3 要闻 2017.8.2 星期三 铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 湖北日报讯 （记者张晓峰、周呈思）昨日下午，我省在武汉召开纪念八七会议召开90周年暨庆祝中国人民解放军建军90周年座谈会。省委书记、省人大常委会主任蒋超良在会上强调，要认真学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，铭记光辉历史，传承红色基因，在新的起点上把湖北各项事业不断推向前进。

省委副书记、省长王晓东主持会议。

会上，八七会议参会人员后代代表李晓云，全国爱国拥军模范单位宜昌公交集团有限责任公司负责人，省军区政委冯晓林，省委副书记、武汉市委书记陈一新先后发言，深切缅怀革命先烈，深情追溯革命记忆，讲述军地共建、军民团结的鱼水深情。

蒋超良代表湖北省委、省政府，向解放军驻鄂部队全体指战员、武警部队官兵、预备役军人和广大民兵致以节日祝贺，向全省军队离退休老同志、老战士、转业退伍军人、革命伤残军人、烈军属和八七会议参会人员后代表示诚挚问候，向军队英雄模范代表、全省双拥模范代表、全国模范军转干部代表致以崇高敬意。

蒋超良说，7月30日，习近平总书记在朱日和训练基地检阅部队并发表重要讲话，发出了新形势下强军兴军的伟大号召。8月1日上午，习近平总书记在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上又发表了重要讲话，全面回顾了在党的领导下人民军队的光辉历程，高度赞扬了人民军队的伟大历史功勋，科学展望了国防和军队现代化建设的光明前景，深刻阐述了人民军队发展壮大、克敌制胜的传家法宝和力量所在，明确提出了推进强军事业、把人民军队建设成为世界一流军队必须牢牢把握的根本要求。我们要认真学习领会、坚决贯彻落实。

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蒋超良说，90年前的今天，南昌城头一声枪响，宣告中国诞生了中国共产党领导的新型人民军队。从那时起，“八一”这个光荣的日子，成为中国人民解放军的盛大节日。1927年8月7日，中共中央在汉口召开紧急会议，确定了实行土地革命和武装起义的方针，特别是毛泽东同志在这次会议上提出了“枪杆子里面出政权”的著名论断，揭开了中国革命历史的新篇章。八七会议的召开，充分展示了中国共产党对理想信念的坚定执着，充分展示了中国共产党探索革命正确道路的顽强意志，充分展示了中国共产党不断完善自我的政治勇气。湖北是中国革命的重要策源地之一，是人民军队的重要诞生地之一。湖北广大人民群众为中国革命付出了巨大的流血牺牲，为土地革命战争、抗日战争、解放战争的胜利作出了重大贡献。我们深切缅怀创建和培育了人民军队的老一辈革命家和军事家，深切缅怀为中国人民解放事业和社会主义建设事业而英勇献身的人民军队革命烈士们。他们的丰功伟绩和牺牲奉献，将永远铭记在我们心中。

蒋超良说，新中国成立以来，驻鄂部队大力弘扬人民军队的光荣传统，视驻地为故乡，把群众当亲人，致力于国防和军队建设的同时，为湖北经济社会发展、抢险救灾和维护社会稳定，发挥了特殊重要的作用，湖北干部群众将永远铭记于心。当前，湖北正处于发展机遇叠加期和经济转型升级关键期。湖北要创造新的发展业绩，离不开驻鄂部队一如既往的有力支持。我们要铭记光辉历史，传承红色基因，在新的起点上把湖北各项事业不断推向前进。

蒋超良指出，要始终坚持党的领导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全省各级党组织和广大党员要自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者，任何时候、任何情况下都始终保持革命的坚定性、政治的自觉性、纪律的严肃性，不断增强党的凝聚力和战斗力。要强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护和捍卫习近平总书记的核心地位，坚决贯彻习近平总书记改革强军战略思想，确保党中央、中央军委重大决策部署和习近平总书记重要指示精神在湖北落实落地。

蒋超良强调，要始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，保持同人民群众的血肉联系。发扬密切联系群众的光荣传统和优良作风，坚持以人民为中心的发展思想，尊重人民群众主体地位，发挥人民群众首创精神，大力保障和改善民生，努力满足和实现人民群众对美好生活的向往。

蒋超良指出，要始终加强军政军民团结，大力支持国防和军队建设改革。强化国防意识，把关心支持国防和军队建设改革当作分内之事、应尽之责，齐心协力完成跨军地改革任务；加快建立军民融合创新体系，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局；扎实做好双拥工作，不断巩固发展我省军政军民团结的大好局面。

蒋超良强调，要始终保持高昂的战斗精神，开启湖北“建成支点、走在前列”新征程。各级党组织和党员干部要传承红色基因，弘扬战斗精神，永远保持改革创新、与时俱进的精神品质，永远保持敢打必胜、不胜不休的顽强意志，永远保持脚踏实地、艰苦奋斗的务实作风，面对大是大非敢于亮剑，面对矛盾敢于迎难而上，面对失误敢于承担责任，面对危机敢于挺身而出，面对歪风邪气敢于坚决斗争，面对改革发展难题敢于攻坚克难，以更加昂扬的精神状态和奋斗姿态，决胜全面建成小康社会、实现经济转型升级，真正做出经得起历史、人民和实践检验的业绩。

省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志，省高级人民法院、省人民检察院主要负责同志，驻鄂部队军级单位军政主要负责同志，部分省直单位、人民团体、在汉高校、大型企业及武汉市主要负责同志，各民主党派、省工商联和无党派人士代表，八七会议参会人员后代代表，老战士、老同志、军队离休干部代表，军队英雄模范、双拥模范、全国模范军转干部代表，党史专家，驻鄂部队官兵代表和青年学生代表参加会议。





