查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·铭记，为了更好前行 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·图文：重温军人誓词 ·开创全省宣传思想文化工作新局面 ·五成事项网上办八成事项可一次办理 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全力以赴做好改革发展稳定各项工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记，为了更好前行 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 图文：重温军人誓词 · 开创全省宣传思想文化工作新局面 · 五成事项网上办八成事项可一次办 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 3 要闻 2017.8.2 星期三 铭记，为了更好前行 ——我省纪念八七会议召开90周年暨庆祝建军90周年座谈会侧记 湖北日报讯 记者 陈会君 李婷 实习生 周佳玲



站在重要的时间节点，凝望历史的天空——

90年前的武汉，赤色的世界，大革命的中心。彪炳史册的八七会议在汉召开。

缅怀革命先烈，传承优良传统。昨日，我省在东湖之滨梅岭礼堂召开座谈会，纪念八七会议召开90周年暨庆祝建军90周年。

90年峥嵘岁月，倚剑长啸，军魂闪耀；

90年求索奋斗，不忘初心，继续前进。



那些苦难辉煌，那些浴血荣光



红色的会标，朴素而庄重。

省领导步入会场，同老战士、老同志代表和军队英雄模范代表等一一握手。

会议开始。奏唱国歌。那些苦难辉煌，那些浴血荣光，激荡在每一位与会者心头。“此时此刻，我们深切缅怀创建和培育了人民军队的老一辈革命家和军事家，深切缅怀为中国人民解放事业和社会主义建设事业而英勇献身的人民军队革命烈士们。他们的丰功伟绩和牺牲奉献，将永远铭记在我们心中！”省委书记蒋超良话语坚定：“让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、继续前进！”“我们要坚决贯彻落实习近平总书记关于国防和军队建设的重大战略思想和新形势下推进强军事业的6点要求，更大力度支持国防和军队改革，更大力度推动军民融合发展，更大力度做好双拥工作，不断开创军政军民团结发展新局面。”省委副书记、省长王晓东表示。“八七会议在汉召开，这是武汉和武汉人民的骄傲。”省委副书记、武汉市委书记陈一新感言：“铭记历史，就要把湖北武汉这块革命热土，建设得更好，发展得更好。”“历史是最好的教科书，最好的清醒剂。”省军区政委冯晓林说，将不忘初心，继续前进，坚定不移地实现中国梦、强军梦。



八七会议，历史性的转折



每一段宏大的历史，都关联着具体的人和事。

八七会议参会者瞿秋白同志的外孙女李晓云也来到了会场。

讲述外公的故事，她声音低沉，却充满力量。

武汉是瞿秋白住过时间最长的地方之一。李晓云说：“走在汉口街头，我仿佛看到外公和他的战友们当年战斗的身影。”“四·一二”反革命政变前夜，也就是1927年4月11日夜，瞿秋白为毛泽东的《湖南农民运动考察报告》写了序言，对这个报告大加赞扬。4月27日，中共五大召开。瞿秋白在大会第二天，散发了小册子《中国革命中之争论问题》，对陈独秀、彭述之放弃无产阶级领导权及家长作风进行了尖锐批评。8月7日，瞿秋白、李维汉主持召开中央紧急会议，也就是八七会议，确定了实行土地革命和武装起义的方针，中国革命从此开始由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转折。“历史的浪涛把瞿秋白推向中国革命的中心，并在这次会议上走上党的最高领导岗位。”李晓云说，八七会议决定由瞿秋白全面主持中共中央工作，同时兼任中央农委主任、中央宣传部长和中央党报委员会主任。“这一年，他28岁，与八七会议一起载入了史册。”



红色大地，红色基因代代传承



红色大地，代代传承着红色基因。

宜昌公交集团党委副书记、纪委书记彭芳作为“双拥”模范代表发言。

彭芳说，站在新的历史起点上，宜昌公交始终秉承“国防第一、姓军为兵”宗旨，只要部队有需求，就无偿提供车辆、人员、物资保障，把十米车厢经营成爱国拥军的坚强阵地。

他们还组建了132人的预备役汽车连、70人的民兵应急救援分队、320人的运输保障大队，多次出色完成抢险救灾运输保障和应急救援等任务。

一幕幕生动的讲述，激荡昂扬向上的气场，让聆听者百感交集，燃烧干事创业的豪情。

中铁大桥局党委书记、副董事长文武松说，今年正值万里长江第一桥武汉长江大桥建成通车60周年，中铁大桥局生于武汉，将不忘光辉历史，不负省委省政府重托，不断为改革和建设贡献力量。

湖北青年五四奖章获得者、武警湖北省总队第一支队特警中队长肖腾说，湖北是中国革命的重要策源地之一，是人民军队的重要诞生地之一，老一辈革命家和军事家的丰功伟绩和牺牲奉献，感人肺腑、催人奋进，激励着广大年轻官兵为巩固国防、建设强大军队而不懈奋斗。





