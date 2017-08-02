查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 全力以赴做好改革发展稳定各项工作 ·图文：庆祝中国人民解放军建军90周年大会在京隆重举行 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 · 图文：庆祝中国人民解放军建军9 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 1 要闻 2017.8.2 星期三 省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 湖北日报讯 （记者张晓峰、周呈思）昨日上午，省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会实况，聆听习近平总书记在会上发表的重要讲话。省委书记、省人大常委会主任蒋超良在收看结束后讲话，强调要深刻学习领会、认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，以实际行动贯彻习近平总书记改革强军战略思想，以实际行动支持部队政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，以实际行动确保党中央、中央军委重大决策部署和习近平总书记重要指示精神在湖北落实落地。

省委副书记、省长王晓东，省政协主席张昌尔，省委副书记、武汉市委书记陈一新，省人大常委会党组书记、常务副主任傅德辉，省委常委尔肯江·吐拉洪、黄楚平、王艳玲、梁伟年、王立山、王祥喜，省军区政委冯晓林，武警湖北省总队司令员周旭光参加集中收看。

蒋超良指出，习近平总书记的重要讲话，全面回顾了人民军队90年的光辉历程和不朽功勋，系统总结了我们党强军兴军的宝贵经验和深刻启示，明确提出了走中国特色强军之路、建设世界一流军队的指导思想、目标任务和战略举措，发出了新形势下深化国防和军队改革、开启强军兴军新征程的伟大号召。习近平总书记重要讲话立意高远，气势恢宏，振奋人心，具有很强的思想性、战略性、指导性，是以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略的新篇章，是指引国防和军队现代化建设的纲领性文献，全省各级党委和政府一定要深刻学习领会，认真贯彻落实。

蒋超良强调，要进一步增强“四个意识”，始终坚持党中央的集中统一领导。坚定维护核心、看齐追随的高度自觉，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护和捍卫习近平总书记的核心地位，坚决维护和捍卫党中央权威和集中统一领导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不忘初心，继续前进。

蒋超良指出，要增强国防意识，把支持国防和军队改革作为重要政治任务，大力支持驻鄂部队建设。各级党委和政府要强化国防和军队意识，坚持军地一盘棋，加强军地协同，强化政策保障，解决突出问题，确保军队全面停止有偿服务全面、按时、保质完成，齐心协力完成跨军地改革任务。

蒋超良强调，要强化服务和保障意识，在经济社会发展中贯彻好国防要求，推动军民融合深度发展。坚持“统”“融”“新”“深”同步发力，充分发挥湖北军工优势和科教优势，把军民融合发展战略与创新驱动战略结合起来，加快建立军民深度融合创新体系，加快推动重点产业融合、科技创新融合、基础设施融合、人才培养融合，加快推进重点任务、重大工程落实落地。

蒋超良指出，要进一步强化拥军意识，发扬拥军优属的光荣传统，不断巩固军政军民团结。落实好各项优抚安置政策，尽心竭力为部队多办好事实事，千方百计帮助官兵解决后顾之忧，特别是要解决好干部转业安置、家属安排、子女教育等实际问题，为部队官兵拓宽后路、巩固后院、扶持后代提供优质的服务和有力保障。

蒋超良强调，要传承红色基因，加快推动湖北经济社会发展。大力弘扬人民军队90年砥砺奋进历史中凝结的坚定理想信念、优良革命传统、顽强战斗精神和严密组织纪律，牢记习近平总书记视察湖北时“建成支点、走在前列”和“四个着力”的殷殷嘱托，勇于担当、攻坚克难，脚踏实地、顽强拼搏，在新的起点上，以新的精神状态和奋斗姿态，确保决胜全面建成小康社会、实现经济转型升级，为实现中国梦、强军梦作出新的更大的贡献。





