查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 全力以赴做好改革发展稳定各项工作 ·图文：庆祝中国人民解放军建军90周年大会在京隆重举行 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 · 图文：庆祝中国人民解放军建军9 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 1 要闻 2017.8.2 星期三 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 湖北日报讯 本报评论员



军旗飘飘似卷潮，口号声声震云霄。时间记录历史，我们迎来中国人民解放军建军90周年。

在这个伟大的日子，我们无比自豪。“开天辟地第一回，人民有了子弟兵。”90年前的8月1日，南昌起义一声枪响，震裂寂静的夜空，唤醒沉睡的中国，中国共产党领导的新型人民军队，成为挽狂澜于既倒的擎天栋梁。从不屈不挠、艰苦卓绝的14年抗战，到“将革命进行到底”的解放战争，再到戍边御敌、保障建设改革的光辉岁月，人民军队由小到大、由弱到强，让这个曾经饱受欺凌的国家和平发展、傲立世界东方。人民军队，沙场阅兵，“有信心、有能力打败一切来犯之敌！”谁能不自豪于中国雄师、中国气场、中国力量！

在这个伟大的日子，我们无比骄傲。湖北是中国革命的重要策源地，人民军队的血脉里，有荆楚儿女的热血在流淌。90年前，汉口“八七会议”“枪杆子里面出政权”著名论断的确立，为中国革命指明了正确方向。黄麻起义、荆江两岸年关暴动等武装起义，湖北是武装革命的浴火战场；红四方面军、红二军团、红三军团、红二十五军、红二十八军，一支支人民军队从荆楚大地上走向革命和抗日战场；“宁做战死鬼，不做亡国奴”，70万湖北英雄儿女血洒疆场，“不要头不要家，就要跟着共产党”。

90年苦难辉煌，90年浴血荣光。我们不会忘记，中华民族谋独立、谋复兴的征程上，钢铁战士那感天动地的牺牲，不会忘记他们用鲜血和生命写下的忠诚于党、忠诚于人民的光辉篇章；我们不会忘记去年特大洪涝灾害中，人民子弟兵那闻“汛”而动、向险而行的坚毅步伐，不会忘记始终与人民同呼吸、共命运、心连心构筑起的钢铁长城。走过砥砺奋进的90年，人民军队坚定的理想信念、优良的革命传统、顽强的战斗作风、严明的革命纪律，已经熔铸成荆楚大地上鲜明的红色基因、宝贵的精神财富。

昨天的辉煌铺就今天的发展，今天的开拓接续昨天的梦想。当前，湖北正处于发展机遇叠加期和经济转型升级关键期。高举旗帜、牢记嘱托，全面建成小康社会，开启湖北“建成支点、走在前列”新征程，尤其需要铭记光辉历史，传承红色基因，始终坚持党的领导，始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，始终加强军民团结，始终保持高昂的战斗精神，以更加昂扬的精神状态和奋斗姿态，真正做出经得起历史、人民和实践检验的业绩。那面始终鲜红的军旗，也将一直激励着我们初心不改、壮志不竭，推动党和人民的事业踏上壮阔的新征程，不断从胜利走向胜利。





