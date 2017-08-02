查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 全力以赴做好改革发展稳定各项工作 ·图文：庆祝中国人民解放军建军90周年大会在京隆重举行 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 · 图文：庆祝中国人民解放军建军9 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 1 要闻 2017.8.2 星期三 王晓东主持召开省政府党组会议强调 学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 全力以赴做好改革发展稳定各项工作 湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省委副书记、省政府党组书记、省长王晓东主持召开省政府党组会议，集中学习省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班精神，学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议上关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，传达中共中央关于对孙政才同志涉嫌严重违纪问题立案审查的决定，落实中央管理的领导班子成员分工调整报备管理制度，研究部署有关工作。

会议强调，在党的十九大召开前夕，党中央举办省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班，对于进一步统一全党思想、凝聚全党意志，确保党的十九大胜利召开，具有重大而深远的意义。习近平总书记在开班仪式上发表的重要讲话，是坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领，为党的十九大胜利召开奠定了重要的政治、思想和理论基础。

我们要充分认识学习贯彻习近平总书记重要讲话精神的重大意义，深刻领会和牢牢把握习近平总书记重要讲话的丰富内涵、精神实质和根本要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实用习近平总书记重要讲话精神统一思想、指导实践、推动工作。要坚决维护习近平总书记的核心地位，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实好中央决策部署。要自觉用习近平总书记重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略统领全省政府工作，牢记习近平总书记视察湖北时的殷殷嘱托，深入贯彻省第十一次党代会精神，聚焦“四个着力”，加快转型升级，持续建设“五个湖北”，全面建成小康社会，奋力开启“建成支点、走在前列”新征程。

会议要求，要切实把思想统一到习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神上来，统一到党中央对当前经济形势的科学判断上来，按照省委常委会会议要求，站在经济长周期和结构优化升级的角度，把握经济发展的阶段性特征，始终保持头脑清醒和战略定力，促进经济社会持续健康发展。切实把行动落实到党中央对下半年经济工作的决策部署上来，着力抓好深化供给侧结构性改革、化解地方政府债务风险、整治金融乱象、稳定房地产市场、稳定外资和民间投资、做好民生工作六个要点，确保经济平稳健康发展，确保供给侧结构性改革得到深化，确保守住不发生系统性区域性金融风险的底线。要切实把力量凝聚到完成全年目标任务上来，进一步提高经济工作的政治站位，紧紧围绕中央决策部署和省委工作要求，抓重点、带全局，坚定不移打造投资、创新、开放三大引擎，不断壮大发展新动能，保持经济中高速增长，推动产业迈向中高端水平；敢担当、破难题，狠抓扩大有效投资、深化供给侧结构性改革、推进关键性改革，打好防范和化解经济金融风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，全力做好改革发展稳定各项工作，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

会议指出，党中央决定对孙政才同志立案审查，充分表明以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的鲜明态度和坚定决心，充分体现我们党坚持纪律面前人人平等的原则，充分彰显我们党依规依纪严肃惩治各种违纪行为的坚强意志。我们坚决拥护党中央的决定。省政府党组成员要严明政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明讲政治，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；坚定不移维护和捍卫以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，做到政治上绝对忠诚、组织上绝对服从、行动上遵规守纪，始终保持清醒头脑，做政治上的明白人；坚决扛起全面从严治党的主体责任和监督责任，强化压力传导，以高标准、严要求加强分管部门和单位的党风廉政建设，持续营造风清气正的政治生态。

省政府党组副书记黄楚平，省政府党组成员曹广晶、曾欣、童道驰、周先旺、别必雄参加会议。副省长郭生练列席会议。





