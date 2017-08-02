查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 全力以赴做好改革发展稳定各项工作 ·图文：庆祝中国人民解放军建军90周年大会在京隆重举行 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 · 图文：庆祝中国人民解放军建军9 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 1 要闻 2017.8.2 星期三 图文：庆祝中国人民解放军建军90周年大会在京隆重举行 中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平出席并发表重要讲话 湖北日报讯 图为：习近平在大会上发表重要讲话。（新华社发）

图为：习近平和李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽等出席大会。（新华社发）



习近平强调，人民军队的历史辉煌，是鲜血生命铸就的，永远值得我们铭记。人民军队的历史经验，是艰辛探索得来的，永远需要我们弘扬。人民军队的历史发展，是忠诚担当推动的，永远激励我们向前。中华民族实现伟大复兴，中国人民实现更加美好生活，必须加快把人民军队建设成为世界一流军队。我们要不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色强军之路，把强军事业不断推向前进，努力实现党在新形势下的强军目标。

李克强主持 张德江俞正声刘云山王岐山张高丽出席



新华社北京8月1日电 庆祝中国人民解放军建军90周年大会1日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话强调，人民军队的历史辉煌，是鲜血生命铸就的，永远值得我们铭记。人民军队的历史经验，是艰辛探索得来的，永远需要我们弘扬。人民军队的历史发展，是忠诚担当推动的，永远激励我们向前。中华民族实现伟大复兴，中国人民实现更加美好生活，必须加快把人民军队建设成为世界一流军队。我们要不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色强军之路，把强军事业不断推向前进，努力实现党在新形势下的强军目标。

中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席大会。

人民大会堂大礼堂气氛庄严而热烈。主席台上方悬挂着“庆祝中国人民解放军建军90周年大会”会标，帷幕正中是中国人民解放军军徽和“1927－2017”字标，10面红旗分列两侧。大礼堂二层眺台悬挂标语：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、继续前进，为实现党在新形势下的强军目标、把人民军队建设成为世界一流军队，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！

上午10时，李克强宣布庆祝大会开始，全体起立，高唱国歌。

在热烈的掌声中，习近平发表重要讲话。他强调，今天，我们在这里隆重集会，庆祝中国人民解放军建军90周年，回顾在中国共产党领导下人民军队的光辉历程，展望国防和军队现代化建设的光明前景，动员全党全军全国各族人民继续奋斗，汇聚起强国强军的磅礴力量，共同为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

习近平指出，1927年8月1日，南昌城头一声枪响，拉开了我们党武装反抗国民党反动派的大幕。这是中国共产党历史上的一个伟大事件，是中国革命史上的一个伟大事件，也是中华民族发展史上的一个伟大事件。自那时起，中国共产党领导下的人民军队，就英勇投身为中国人民求解放、求幸福，为中华民族谋独立、谋复兴的历史洪流，同中国人民和中华民族的命运紧紧连在了一起。90年来，人民军队历经硝烟战火，一路披荆斩棘，付出巨大牺牲，取得一个又一个辉煌胜利，为党和人民建立了伟大的历史功勋。

习近平强调，90年来，我们的国家、我们的民族历经挫折而奋起、历经苦难而辉煌，发生了前所未有的历史巨变，实现了从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃。这是中国共产党坚强领导的胜利，是中国人民不懈奋斗的胜利，也是人民军队英勇奋战的胜利。

习近平表示，在这个光荣而庄严的时刻，我们深切怀念创建和培育了人民军队的毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平同志和彭德怀、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英同志等老一辈革命家和军事家。他们的丰功伟绩，永远镌刻在中华民族史册上。

习近平表示，在这个光荣而庄严的时刻，我们深切缅怀为中国人民解放事业和社会主义建设事业而英勇献身的人民军队革命烈士们。他们的牺牲奉献，永远铭记在中国人民心中。

习近平代表党中央、国务院和中央军委，向战斗在保卫祖国、建设祖国各个岗位上的人民解放军指战员、武警部队官兵、预备役军人和广大民兵致以节日的祝贺，向为中国革命、建设、改革事业作出重大贡献的人民军队离退休老同志表示诚挚的问候，向在各个时期为人民军队建设作出贡献的转业退伍军人、革命伤残军人和烈军属表示诚挚的慰问，向在国防科技工业战线顽强拼搏的科学家、工程技术人员和广大干部职工致以衷心的感谢，向长期以来关心和支持人民解放军建设的全国各族人民致以崇高的敬意。

习近平指出，90年来，在长期实践中，人民军队在党的旗帜下前进，形成了一整套建军治军原则，发展了人民战争的战略战术，培育了特有的光荣传统和优良作风。这是人民军队从胜利走向胜利的传家法宝，是人民军队必须永志不忘的红色血脉。人民军队从胜利走向胜利，彰显了中国共产党领导的伟大力量，彰显了理想信念的伟大力量，彰显了改革创新的伟大力量，彰显了战斗精神的伟大力量，彰显了革命纪律的伟大力量，彰显了军民团结的伟大力量。

习近平强调，历史告诉我们，党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障，这是我们党在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理，人民军队任何时候任何情况下都必须以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志；崇高理想信念是人民军队勇往直前的精神力量，人民军队必须矢志不渝坚持崇高理想信念，任何时候任何情况下都敢于为崇高理想信念而奋不顾身奋斗；人民军队的力量来自改革创新，人民军队必须勇于改革、善于创新，任何时候任何情况下都永不僵化、永不停滞；一代一代革命军人正是靠着向死而生的英勇决绝，形成了压倒一切敌人而决不被敌人所屈服的伟大气概，人民军队必须大力弘扬敢打必胜的精神品质，任何时候任何情况下都保持革命英雄主义的昂扬斗志；加强纪律性，革命无不胜，人民军队必须用铁的纪律凝聚铁的意志、锤炼铁的作风、锻造铁的队伍，任何时候任何情况下都一切行动听指挥、步调一致向前进；有了民心所向、民意所归、民力所聚，人民军队就能无往而不胜、无敌于天下，人民军队必须牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，任何时候任何情况下都做人民子弟兵。

习近平指出，党的十八大以来，我们着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，提出建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队这一党在新形势下的强军目标，与时俱进创新军事战略指导，制定新形势下军事战略方针，大力加强政治建军，坚定不移开展党风廉政建设和反腐败斗争，推进全面深化国防和军队改革，坚持依法治军、从严治军，深入推进练兵备战，不断提高人民军队建设质量和效益。经过5年努力，人民军队实现了政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑，人民军队重整行装再出发，在中国特色强军之路上迈出了坚实步伐。

习近平就新形势下推进强军事业提出6点要求。一是必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导，确保人民军队永远跟党走，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，坚决听从党中央和中央军委指挥。二是必须坚持和发展党的军事指导理论，不断开拓马克思主义军事理论和当代中国军事实践发展新境界，全军要坚持用党在新时期的强军思想武装官兵，让马克思主义军事理论在强军伟大实践中放射出更加灿烂的真理光芒。三是必须始终聚焦备战打仗，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，确保在党和人民需要的时候拉得出、上得去、打得赢，坚决维护中国共产党领导和我国社会主义制度，坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决维护地区和世界和平。四是必须坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，全面提高国防和军队现代化水平，发挥政治工作生命线作用，深入解决制约国防和军队建设的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题，不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率，加快构建中国特色军事法治体系。五是必须深入推进军民融合发展，构建军民一体化的国家战略体系和能力，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。六是必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，始终做人民信赖、人民拥护、人民热爱的子弟兵，牢记为人民扛枪、为人民打仗的神圣职责，发扬密切联系群众的优良传统，永远做人民利益的捍卫者。全党全军全国各族人民要大力弘扬军爱民、民拥军的光荣传统，不断发展坚如磐石的军政军民关系。

习近平指出，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。中国军队将一如既往开展国际军事交流合作，共同应对全球性安全挑战，积极履行同中国国际地位相称的责任和义务，为推动构建人类命运共同体积极贡献力量。

李克强在主持大会时说，习近平总书记的重要讲话回顾了90年来党领导人民军队从小到大、从弱到强、从胜利走向胜利的光辉历程，赞扬了人民军队为中国人民求解放、求幸福，为中华民族谋独立、谋复兴建立的伟大历史功勋，阐述了人民军队发展壮大、克敌制胜的传家法宝和力量所在，提出了推进强军事业、把人民军队建设成为世界一流军队必须牢牢把握的根本要求。要认真学习领会，坚决贯彻落实。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色强军之路，扎扎实实把强军事业不断推向前进，为实现党在新形势下的强军目标、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

大会在雄壮的《中国人民解放军军歌》声中结束。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会副委员长，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协副主席，以及中央军委委员出席大会。

老战士、烈士家属、老同志、移交政府安置军队离退休干部、老民兵和军队英雄模范、全国双拥模范、全国模范军队转业干部代表，中央党政军群各部门和北京市主要负责同志，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，首都各界群众代表，解放军、武警部队官兵代表等约3000人参加大会。





