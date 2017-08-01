查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 视点 ·图文：烈火金刚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：烈火金刚 16 视点 2017.8.1 星期二 图文：烈火金刚 湖北日报讯 图为练兵千日，用兵一时。

图为夏练三伏，每一滴汗水，都浇铸百姓的平安。

图为水中的倒影模糊而英俊，心中对生活的爱，却真切而坚定。

图为闻警即动，兵贵神速。

图为厉兵秣马，百炼成钢。

图为人命关天，争分夺秒。

图为鏖战之后，难得小憩。



图/文 记者 田悦视界网 惠斌 李勇 苏晓杰



7月18日下午4时44分，襄阳樊西消防中队警铃骤响：“樊城三桥往襄城方向，一辆货车侧翻，有人被困，请火速救援！”

正在院内带队训练的中队长闫胜凡指令12名战士全副武装立即登车，两辆消防车紧急出发。

不到10分钟，到达现场。下桥弯道上，货车侧翻路中，柴油正在泄漏。现场交警十分焦急，“被困人员已被救出，但需要赶紧处置路面柴油。”

此刻，骄阳似火，桥面温度已超40℃，该路段是下桥主干道，柴油流过，路面滑，如不及时处理，极易再生车祸，甚至引发火灾。“出水枪！”消防员接令，立即扛起水枪头，对着路面地毯式冲刷。

5分钟后，柴油被冲净，现场移交给交警，消防员回队。

院内，训练仍热火朝天进行着，刚才的出警对他们而言，就像家常便饭。“进入盛夏，我们日均出警1起。”闫胜凡说。

翻看一周出警记录，大至火险，小到掏马蜂窝，都处理明晰。

当日下午，中队进行水枪处水带延伸操演练。闫胜凡用对讲机发出各项指令，战士们迅速连接水带，肩扛水枪对着目标喷射。

整个过程不到5分钟，但他们一遍遍重复，一丝不苟。“只有高强度训练，才可保实战万无一失。”指导员王攀说。“中队处于主城区，除了多层建筑灭火是重点，熟悉辖区重点单位、整建制中队实战演练也是基本要求。”闫胜凡说。

傍晚6时，训练结束，整队。晚霞如火在烧，映红了天空。战士们岿然凛立，一个个宛如雕塑。



记者手记

迎火而行真英雄



7月11日10时51分，枣阳市火站附近，一农民工触电全身麻木，被困屋顶。防员攀爬上去，在他腰间系上安全绳，帮他顺着梯子缓缓爬下。

7月11日13时39分，宜城250省道上，一辆轿车撞树，乘客被困。消防员先用救援工具扩张和分离，再用手一点点扒开杂物，成功救出被困人员。

……

记录显示，截至7月18日，襄阳消防支队今年已接警2169起、抢险救援1363起、出动消防车3921辆次、抢救疏散被困人员1738人、抢救财产价值2693万元。而7月16日至26日，全省消防接警出动2684起、出动车辆4165台、出动警力23185人、疏散抢救被困人员1616人、抢救财产价值1005263万元。

翻看记录，感慨那些大场面的火海救援，更感慨日常生活的平凡琐碎，正因为他们，才有了平安。

在樊西中队，记者见消防员易宁身穿厚重的战斗服，抱两盘水带，加上空气呼吸器，整套装备重达40公斤，在火烤般的烈日下负重奔跑，那是怎样的感受？

怀抱喷火1米多高的煤气罐，不顾生死从七楼冲下一楼。樊西中队万文韬2月21日这一壮举，感动万千网友，亲切叫他“抱火哥”。此后，他又将万元家庭梦想基金，全部用于帮扶瘫痪邻居和牺牲战友的母亲。4月入选“中国好人榜”，可他说，我们每一个人都是“抱火哥”，逆火而行，是我们的使命和职责。

是的，他们是军中“特种兵”，死神不可捉摸，所以他们随时恭候，无所畏惧。他们用水枪打仗，用切割机作战，他们追求速度追求精度迎火而行，只为让更多人免遭劫难，平平安安。

真英雄，迎火而行！

真英雄，百姓在心！





