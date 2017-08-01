查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 体坛简讯 湖北日报讯 ●葡萄牙球星C罗在当地时间昨日下午参加了对其涉嫌逃税1470万欧元一案的庭审，并在法庭上进行了自辩。C罗在陈述中非常自信，其律师也在他自辩结束之后表示一切都很好。此前有媒体报道称如果C罗补交税款，可以免去这些麻烦，但皇马前锋拒绝了这个要求。他非常看重自己的声誉，这也是他坚持出庭的原因。

●刚刚结束7连败的辽宁队昨晚传来了惊人消息，球队主教练马林离开帅位，俱乐部将聘请一位法国籍主教练接手球队，带领球队完成本赛季的保级目标。至此，中超又一位本土教练黯然下课。





