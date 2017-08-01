湖北监管局公告外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告8月份全省体育赛事（活动）预告我省运动员国际国内比赛7月冠军榜我省拳击健儿矢志创新篇体坛简讯图文：中乌之战进入倒计时孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁迎战高温酷暑 工程稳步推进宜昌监管分局公告宜昌监管分局公告
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 第14版 体育
·湖北监管局公告
·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·8月份全省体育赛事（活动）预告
·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜
·我省拳击健儿矢志创新篇
·体坛简讯
·图文：中乌之战进入倒计时
·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
·迎战高温酷暑 工程稳步推进
·宜昌监管分局公告
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湖北日报电子版
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14 体育 2017.8.1 星期二
体坛简讯
    湖北日报讯 ●葡萄牙球星C罗在当地时间昨日下午参加了对其涉嫌逃税1470万欧元一案的庭审，并在法庭上进行了自辩。C罗在陈述中非常自信，其律师也在他自辩结束之后表示一切都很好。此前有媒体报道称如果C罗补交税款，可以免去这些麻烦，但皇马前锋拒绝了这个要求。他非常看重自己的声誉，这也是他坚持出庭的原因。
    ●刚刚结束7连败的辽宁队昨晚传来了惊人消息，球队主教练马林离开帅位，俱乐部将聘请一位法国籍主教练接手球队，带领球队完成本赛季的保级目标。至此，中超又一位本土教练黯然下课。


   
　