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·迎战高温酷暑 工程稳步推进
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体育
2017.8.1 星期二
体坛简讯
湖北日报讯 ●葡萄牙球星C罗在当地时间昨日下午参加了对其涉嫌逃税1470万欧元一案的庭审，并在法庭上进行了自辩。C罗在陈述中非常自信，其律师也在他自辩结束之后表示一切都很好。此前有媒体报道称如果C罗补交税款，可以免去这些麻烦，但皇马前锋拒绝了这个要求。他非常看重自己的声誉，这也是他坚持出庭的原因。
●刚刚结束7连败的辽宁队昨晚传来了惊人消息，球队主教练马林离开帅位，俱乐部将聘请一位法国籍主教练接手球队，带领球队完成本赛季的保级目标。至此，中超又一位本土教练黯然下课。