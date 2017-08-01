查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 出征全运会决赛 我省拳击健儿矢志创新篇 湖北日报讯 （记者彭青）我省拳击队昨日抵达第十三届全运会赛场天津宝坻，8名健儿将参加男女相关级别的比赛，他们矢志开创我省拳击在全运史上的新篇章，这8名队员是曾庆照（48公斤级）、王涛（64公斤级）、刘伟（69公斤级）、文银杭（75公斤级）、史云龙（91公斤级）、黄天威（91以上公斤级）、范国红（女子51公斤级）、陈妍妨（女子57公斤级）。

刘伟、文银杭和黄天威在上届全运会上共夺得2银1铜，本届决赛他们将会有何种表现？据兼任国家队副总教练的我省拳击队主教练邓爱民介绍，刘伟和文银杭在国家队担负着打进东京奥运会的重任，里约奥运会结束后，中国队连续作战打了四项国际比赛，他俩都取得了第三名的成绩。展望天津决战，邓爱民表示：“刘伟和文银杭的竞技状态已调整到比较好的水平，斗志高昂，不过在这两个级别中，强劲的高手也不少，全运会比赛的激烈性、不可预料性又很大，我相信无论出现什么样的艰难局面，他们都会一场场地拼到底，都会打出水平打出精气神。”

全运会拳击比赛将于8月3日开赛，为期10天。





