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体育
2017.8.1 星期二
出征全运会决赛
我省拳击健儿矢志创新篇
湖北日报讯 （记者彭青）我省拳击队昨日抵达第十三届全运会赛场天津宝坻，8名健儿将参加男女相关级别的比赛，他们矢志开创我省拳击在全运史上的新篇章，这8名队员是曾庆照（48公斤级）、王涛（64公斤级）、刘伟（69公斤级）、文银杭（75公斤级）、史云龙（91公斤级）、黄天威（91以上公斤级）、范国红（女子51公斤级）、陈妍妨（女子57公斤级）。
刘伟、文银杭和黄天威在上届全运会上共夺得2银1铜，本届决赛他们将会有何种表现？据兼任国家队副总教练的我省拳击队主教练邓爱民介绍，刘伟和文银杭在国家队担负着打进东京奥运会的重任，里约奥运会结束后，中国队连续作战打了四项国际比赛，他俩都取得了第三名的成绩。展望天津决战，邓爱民表示：“刘伟和文银杭的竞技状态已调整到比较好的水平，斗志高昂，不过在这两个级别中，强劲的高手也不少，全运会比赛的激烈性、不可预料性又很大，我相信无论出现什么样的艰难局面，他们都会一场场地拼到底，都会打出水平打出精气神。”
全运会拳击比赛将于8月3日开赛，为期10天。