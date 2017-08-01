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第14版 体育
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体育
2017.8.1 星期二
外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
湖北日报讯 香港中国电力国际发展有限公司武汉代表处，注册号：420000500008041，于2017年7月6日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：香港中国电力国际发展有限公司武汉代表处，首席代表：周栋，驻在场所：武汉市武昌区江徐东二路2号水岸星城D19栋1单元2层1号，驻在期限变更为自2013年11月19日至2020年3月23日，外国（地区）企业名称：中国电力国际发展有限公司，外国（地区）企业住所：香港湾仔港湾道18号中环广场63楼6301室，业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务联络活动。