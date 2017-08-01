查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 湖北日报讯 香港中国电力国际发展有限公司武汉代表处，注册号：420000500008041，于2017年7月6日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：香港中国电力国际发展有限公司武汉代表处，首席代表：周栋，驻在场所：武汉市武昌区江徐东二路2号水岸星城D19栋1单元2层1号，驻在期限变更为自2013年11月19日至2020年3月23日，外国（地区）企业名称：中国电力国际发展有限公司，外国（地区）企业住所：香港湾仔港湾道18号中环广场63楼6301室，业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务联络活动。





