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 第14版 体育
·湖北监管局公告
·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·8月份全省体育赛事（活动）预告
·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜
·我省拳击健儿矢志创新篇
·体坛简讯
·图文：中乌之战进入倒计时
·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
·迎战高温酷暑 工程稳步推进
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湖北日报电子版
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14 体育 2017.8.1 星期二
外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
    湖北日报讯 香港中国电力国际发展有限公司武汉代表处，注册号：420000500008041，于2017年7月6日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：香港中国电力国际发展有限公司武汉代表处，首席代表：周栋，驻在场所：武汉市武昌区江徐东二路2号水岸星城D19栋1单元2层1号，驻在期限变更为自2013年11月19日至2020年3月23日，外国（地区）企业名称：中国电力国际发展有限公司，外国（地区）企业住所：香港湾仔港湾道18号中环广场63楼6301室，业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务联络活动。


   
　