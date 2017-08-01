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 第14版 体育
·湖北监管局公告
·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·8月份全省体育赛事（活动）预告
·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜
·我省拳击健儿矢志创新篇
·体坛简讯
·图文：中乌之战进入倒计时
·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
·迎战高温酷暑 工程稳步推进
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湖北日报电子版
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14 体育 2017.8.1 星期二
外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告
    湖北日报讯 日本株式会社山田商店武汉代表处，注册号：91420000MA490HW29H，于2017年7月7日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的设立登记。代表机构名称：日本株式会社山田商店武汉代表处，首席代表：尹维丽，驻在场所：湖北省武汉市硚口区中山大道1号越秀星汇云锦5栋10楼13室，外国（地区）企业名称：日本株式会社山田商店，外国（地区）企业住所：日本滋贺县近江八幡市十王町105番地，业务范围：与外国企业产品销售、服务提供、境内采购、境内投资有关的联络活动。


   
　