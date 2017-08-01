查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 中国保险监督管理委员会 湖北监管局公告 湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，合众人寿保险股份有限公司黄石中心支公司获准迁址，现予以公告。

合众人寿保险股份有限公司黄石中心支公司

许可证流水号：0182974 机构编码：000074420200

成立日期：2007年6月26日

原机构住所：黄石市黄石港区黄石大道99号

现机构住所：黄石市红旗桥华新路6号109、208-212号

业务范围：在黄石市行政辖区内开展以下业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

负责人：李强 邮政编码：435000 联系电话：0714-6287338

发证日期：2017年7月10日





