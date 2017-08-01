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第14版 体育
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·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·8月份全省体育赛事（活动）预告
·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜
·我省拳击健儿矢志创新篇
·体坛简讯
·图文：中乌之战进入倒计时
·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
·迎战高温酷暑 工程稳步推进
·宜昌监管分局公告
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我省运动员国际国内比赛7月冠军
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我省拳击健儿矢志创新篇
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体坛简讯
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图文：中乌之战进入倒计时
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孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
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迎战高温酷暑 工程稳步推进
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宜昌监管分局公告
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宜昌监管分局公告
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体育
2017.8.1 星期二
中国保险监督管理委员会
湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，合众人寿保险股份有限公司黄石中心支公司获准迁址，现予以公告。
合众人寿保险股份有限公司黄石中心支公司
许可证流水号：0182974 机构编码：000074420200
成立日期：2007年6月26日
原机构住所：黄石市黄石港区黄石大道99号
现机构住所：黄石市红旗桥华新路6号109、208-212号
业务范围：在黄石市行政辖区内开展以下业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
负责人：李强 邮政编码：435000 联系电话：0714-6287338
发证日期：2017年7月10日