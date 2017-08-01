查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 中国保险监督管理委员会湖北监管局 宜昌监管分局公告 湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局宜昌监管分局核准，合众人寿保险股份有限公司宜昌中心支公司宜都营销服务部获准迁址，现予以公告。

合众人寿保险股份有限公司宜昌中心支公司宜都营销服务部

许可证流水号：0182371

机构编码：000074420581001

成立日期：2006年12月25日

原机构住所：宜都市陆城长江大道14号

现机构住所：宜都市陆城尾笔村冰河时代广场综合楼5楼

业务范围：在宜都市行政辖区内开展以下业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

负责人：何超

邮政编码：443300

联系电话：0717-4822877

发证日期：2017年5月19日





