查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 体育
·湖北监管局公告
·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·8月份全省体育赛事（活动）预告
·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜
·我省拳击健儿矢志创新篇
·体坛简讯
·图文：中乌之战进入倒计时
·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
·迎战高温酷暑 工程稳步推进
·宜昌监管分局公告
·宜昌监管分局公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文化
第11版 : 社会
第12版 : 专题
第14版 : 体育
第15版 : 专刊
第16版 : 视点
第2版 : 要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 议政建言
第7版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 经济
·
湖北监管局公告
·
外国（地区）企业常驻代表机构设
·
外国（地区）企业常驻代表机构变
·
8月份全省体育赛事（活动）预告
·
我省运动员国际国内比赛7月冠军
·
我省拳击健儿矢志创新篇
·
体坛简讯
·
图文：中乌之战进入倒计时
·
孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁
·
迎战高温酷暑 工程稳步推进
·
宜昌监管分局公告
·
宜昌监管分局公告
14
体育
2017.8.1 星期二
迎战高温酷暑 工程稳步推进
——电建湖北工程公司鄂州三期项目土建施工如火如荼
湖北日报讯 入伏后，酷暑难耐，室外温度高达39℃！然而，在鄂州电厂三期2×100万千瓦超超临界燃煤发电项目工地上，土建施工仍然热火朝天。
该项目由湖北能源集团公司投资建设，是湖北省能源发展“十三五”期间投产的重点项目。中国电建集团湖北工程公司工程建设公司承建该项目5号机组和6号机组，其土建专业水系统施工正处高峰期。
目前，该项目主厂房装修已逐步展开，灰库、化水车间、前烟道支架结构施工也如火如荼进行。深色模板本身吸热，再加上一直暴晒，其表面温度可达60℃。而在钢筋绑扎过程中，高温带来的不便更是直接影响作业，钢筋表面温度极高，钢筋工无法触碰，只能带着手套进行绑扎和搬运。几个来回，衣服、手套就像在水里泡过一样。
为防止高温中暑，项目部领导班子积极开展安全生产，做好防暑降温等后勤保障工作。一方面调整作业时间，合理避开高温时段；另一方面开展多形式的“送清凉”活动，为每一班组发放西瓜、饮料、风油精等防暑物品。项目副经理毕承多次深入班组，听取钢筋工意见，不断完善施工人员配置，最大限度地减少因高温中暑而造成的职业危害，保护员工的生命安全，确保高温季节土建施工安全有序。
自承接该项目以来，中国电建集团湖北工程公司高度重视该项目建设，严格按照业主要求，加强对项目建设的管控和督导，该项目的实施为工程建设公司信息共享、资源互补共创中国电建湖北工程品牌提供了融合发展的机遇。
（刘畅）