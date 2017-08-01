查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 迎战高温酷暑 工程稳步推进 ——电建湖北工程公司鄂州三期项目土建施工如火如荼 湖北日报讯 入伏后，酷暑难耐，室外温度高达39℃！然而，在鄂州电厂三期2×100万千瓦超超临界燃煤发电项目工地上，土建施工仍然热火朝天。

该项目由湖北能源集团公司投资建设，是湖北省能源发展“十三五”期间投产的重点项目。中国电建集团湖北工程公司工程建设公司承建该项目5号机组和6号机组，其土建专业水系统施工正处高峰期。

目前，该项目主厂房装修已逐步展开，灰库、化水车间、前烟道支架结构施工也如火如荼进行。深色模板本身吸热，再加上一直暴晒，其表面温度可达60℃。而在钢筋绑扎过程中，高温带来的不便更是直接影响作业，钢筋表面温度极高，钢筋工无法触碰，只能带着手套进行绑扎和搬运。几个来回，衣服、手套就像在水里泡过一样。

为防止高温中暑，项目部领导班子积极开展安全生产，做好防暑降温等后勤保障工作。一方面调整作业时间，合理避开高温时段；另一方面开展多形式的“送清凉”活动，为每一班组发放西瓜、饮料、风油精等防暑物品。项目副经理毕承多次深入班组，听取钢筋工意见，不断完善施工人员配置，最大限度地减少因高温中暑而造成的职业危害，保护员工的生命安全，确保高温季节土建施工安全有序。

自承接该项目以来，中国电建集团湖北工程公司高度重视该项目建设，严格按照业主要求，加强对项目建设的管控和督导，该项目的实施为工程建设公司信息共享、资源互补共创中国电建湖北工程品牌提供了融合发展的机遇。

（刘畅）





