查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 布达佩斯游泳世锦赛落幕 中国共获12金 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 湖北日报讯 经过17天鏖战，布达佩斯游泳世锦赛随着游泳项目全部结束于北京时间昨日凌晨落幕。中国队共收获了12金12银6铜的佳绩，其中在最引人关注的游泳项目上，交出了3金3银4铜的成绩。作为中国游泳队队长，孙杨贡献两金，几乎是一人独撑台面。尽管与前两届世锦赛的5金成绩相比略有下降，但徐嘉余、李冰洁以及我省选手艾衍含、闫子贝等年轻新锐正处于上升势头。

这是孙杨以队长的身份首次出战世锦赛。仅从奖牌数量看，孙杨的表现稍逊于两年前的喀山世锦赛，但从成绩上，他在200米自游出的1分44秒39，是个人该项目最好成绩，还刷新了亚洲纪录。在遥遥领先的400米自决赛，孙杨的成绩是3分41秒38，这也是他近4年来的最好成绩。尽管因体能消耗过大错失800米自，放弃1500米自，不过两枚分量十足的金牌已证明了孙杨的自身价值，也大大提升了中国游泳在世界泳坛的地位。“我能和杨哥一起扛起中国游泳队的大旗了！”在男子100米仰泳夺冠后，徐嘉余霸气喊话。从4年前的巴塞罗那在该项目名列第10，到喀山世锦赛第四，再到里约的亚军，这一次徐嘉余终于站在最高处。为中国队实现历史性的突破，徐嘉余成为继孙杨、宁泽涛之后，又一个站上冠军领奖台的男运动员。他的出现也是中国队在本次世锦赛上的一大亮点。不过，从50米仰和200米仰的成绩来看，这位20岁的浙江小伙还需解决“决赛紧张导致臂膀发僵”的问题。

傅园慧抓伤了胳膊也没能尝到冠军的滋味，叶诗文早已不是伦敦奥运会上叱咤风云的“小叶子”。本次世锦赛，中国女队一金未得让中国游泳罕见地出现了“阳盛阴衰”的局面。不过，让人欣慰的是，小姑娘李冰洁的横空出世。两银一铜成为中国队取得奖牌最多的队员，同时15岁的年龄、上佳的天赋以及良好的心理素质、先进的技术，似乎都预示着她将成为继孙杨之后，又一位长距离自由泳王者。处在上升势头的李冰洁，超越美国名将莱德基，或许就在东京奥运会。

回望本次世锦赛的游泳项目，一批“00后”的新星正在成长。其中也包括我省15岁小将艾衍含和晋升为“中国蛙王”的闫子贝。两人在本次均有奖牌入账，后者还闯进了男子100米蛙泳决赛。不过，如何在大赛中调整心态，将自身实力发挥出来还是他们待解的问题。或许，在东京奥运会上，小将们将崛起，孙杨也不再是中国队的唯一希望。 （通讯员 马乐）





