查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·湖北监管局公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构设立登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·8月份全省体育赛事（活动）预告 ·我省运动员国际国内比赛7月冠军榜 ·我省拳击健儿矢志创新篇 ·体坛简讯 ·图文：中乌之战进入倒计时 ·孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 ·迎战高温酷暑 工程稳步推进 ·宜昌监管分局公告 ·宜昌监管分局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 湖北监管局公告 · 外国（地区）企业常驻代表机构设 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 8月份全省体育赛事（活动）预告 · 我省运动员国际国内比赛7月冠军 · 我省拳击健儿矢志创新篇 · 体坛简讯 · 图文：中乌之战进入倒计时 · 孙杨之后 一批年轻人正挑起大梁 · 迎战高温酷暑 工程稳步推进 · 宜昌监管分局公告 · 宜昌监管分局公告 14 体育 2017.8.1 星期二 国足25日在汉集中备战12强赛最后一个主场全力拼搏不留遗憾 图文：中乌之战进入倒计时 湖北日报讯 图为马达洛尼希望更多的球迷能来现场为国足加油。

图为本场比赛的球票于昨日中午12点开始在网上预售。（记者 时龚 摄）



8月31日晚8点，中国男足将在武汉体育中心迎战乌兹别克斯坦国家队，这是国足在2018年世预赛亚洲区12强赛小组赛的最后一个主场。昨天，在距中乌之战相距一个月时，中乌之战组委会举行了新闻发布会，对外正式公布了该项赛事的准备情况，以及国足集结的时间、人员动态、球票销售方案等一系列信息，这也宣告着中乌之战进入倒计时。



为最后的希望而战



截止到目前，12强赛已经进行了8场比赛，中国队1胜3平4负积6分排名小组最后一位，与排名第三的乌兹别克斯坦相差6分。在谈到国足的晋级前景时，中国足球协会竞赛部部长戚军坦言，“在预选赛仅剩两轮的情况下，中国男足唯有在主场战胜乌兹别克斯坦队，才能继续争取参加附加赛的资格。8月31日对阵乌兹别克斯坦队的比赛，中国男足将在里皮的带领下为这一线希望、为始终支持与热爱国家队的球迷们拼尽全力，不留遗憾！”

代表里皮出席发布会的国足助理教练马达洛尼就球队备战的相关情况作了说明，他介绍说：“国足将于25日在武汉集中，本周，国家队教练团队已经分散到全国各地，对国脚们在俱乐部的表现进行考察。此前在U23亚锦赛上表现出色的球员，也将有机会得到征召。”面对即将打响的这场关键之战，马达洛尼强调，“上一轮被叙利亚队在最后一分钟逼平，国足上下都感到十分遗憾，不过这并不会影响到我们赢下后两场比赛的信心。与乌兹别克斯坦一战，我们会全力以赴，力争三分！”

对荆楚球迷来说，最为关注的当然是国足阵中武汉球员的情况，马达洛尼表示，在这支国足中，原本就有多名武汉籍球员，他们的表现都很出色，唯一让人遗憾的是，梅方刚刚在联赛中受伤，肯定将无缘中乌之战。



福地武汉鼎力相助



武汉堪称国足的福地，自2003年以来，国足在武汉共进行过10场比赛，取得了6胜2平2负的战绩。最近的一次是在2016年3月24日的亚洲区40强赛中，中国男足4比0战胜了马尔代夫，那场胜利也为之后国足进军12强赛奠定了坚实的基础。

对于武汉市承办12强赛主场的热情，戚军感触颇深，“武汉的足球氛围浓厚，为获得承办权，武汉市政府、体育局、足协等多次赴京参加陈述，为之付出了巨大的努力，我觉得武汉获得此次12强赛的主场承办资格可谓实至名归。”国足助教马达洛尼去年作为费拉拉的助手，曾经执教过武汉队，对于重回武汉，他表示非常高兴，“我知道武汉有众多充满激情的球迷，希望更多的人能在比赛当晚来到现场加油，球迷们的支持，将是我们最大的动力。”

武汉市足协秘书长付翔对本次比赛的相关工作做了介绍，他表示，“非常荣幸地能够承办国足12强赛的最后一个主场比赛，之前中国男女足各级国家队在武汉都进行过多场重要比赛，武汉丰富的办赛经验和热情的球迷都将为国足踢出精彩比赛而保驾护航，也期待着8月31日国足的精彩表现！”



最低票价为180元



在本次新闻发布会上，中乌之战组委会方面还公布了本场比赛的票务信息，最低180元，最高为1580元，并宣布球票于昨日中午12点开始在网上预售。

据介绍，本次中乌之战参考了12强其他城市的票价设置，并结合武汉本地的消费力大数据，制定了这一票价方案。除了最低与最高档外，其他档位的球票分别为380元、580元和880元，作为最高档的1580元，将获赠价值599元的正版中国国家队队服一件。组委会方面表示，将力求最大限度地满足球迷购票入场的观赛愿望。

对于本场比赛的球迷组织工作，据中国福特宝足球产业发展公司总经理董铮介绍，“同12强赛前四个主场比赛一样，组委会成员将在赛前发布《球迷观赛服务指南》，为球迷发放极具武汉特色的球迷助威衫，并在比赛期间拍摄助威教学视频和球迷纪录片。在比赛开场前，我们还会通过现场的大屏幕播放助威教学视频，以便到场的球迷朋友们学习和了解为中国队加油的口号和动作。”

董铮还表示，本次现场助威的口号是“武汉呼，天下应！”他同时也对长期以来一直支持与热爱中国足球的球迷们表示了感谢，“感谢球迷朋友们风雨兼程，一路追随，见证着中国男足的每一次挫折与进步。”

（记者 徐平）





