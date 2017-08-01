查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 专题 ·图文：牢记使命 构建“地下长城”砥砺奋进 铸就“护民之盾” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：牢记使命 构建“地下长城 12 专题 2017.8.1 星期二 图文：牢记使命 构建“地下长城”砥砺奋进 铸就“护民之盾” ——湖北人防六年改革发展成就巡礼 湖北日报讯 图为大型人防综合演练现场

图为省某重点人防工程建设现场

图为国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地

图为黄石市人防通信指挥车提供安保保障

图为武钢集团开展重要经济目标防护演练



人民防空是国之大事，是国家战略，是长期战略。十八大以来，湖北人防坚决落实党和国家领导人2013年视察湖北时提出的“四个着力”要求，牢记战备使命，高举发展大旗，乘时用势，凝心聚力，攻坚克难，砥砺奋进，创造了历史上发展速度最快、建设成果最多、体系防护最强、融合程度最高、社会认同最广的辉煌业绩。

过去6年，湖北人防综合实力实现了大跨越。形成了“三为一体、四重牵引”具有湖北特色的发展思路。100余个战备项目建成或在建，累计投入资金近30亿元；新增人防工程面积超过建国以来至“十一五”末总和，全省防空地下室易地建设费征收总量连续翻番，湖北人防在全国的位次不断前移，被表彰为全国人民防空建设先进单位。

过去6年，湖北人防战备水平实现了大飞跃。加快人防战备设施建设，武汉市蛇山人防工程、宜昌市战备物资库工程等一批自建工程建成投入使用。战备项目和资金投入总量均超历史总和，人均人防工程面积超过全国平均水平。机场、地铁、过江隧道依法配建了人防设施。累计利用社会资金超过30亿元，建成了荆州市北京路等一批公共人防工程。基本建成地上与地下、有线与无线、移动与固定、军队与地方相结合的人防指挥通信与信息防护的专用网络。

过去6年，湖北人防改革创新实现了大突破。完成了8项国家试点任务，是承担国家项目最多的省份之一，一批试点成果获国家和军队表彰。承担了省委、省政府关于“人防工程与城市地下空间融合式发展”重大改革项目试点，取得阶段性成果。推广武汉市警报设施社会化管理“六有”经验，实现省域全覆盖。黄冈等地探索了联合审批的模式，全省人防系统的“放管服”改革取得积极成效。

过去6年，湖北人防服务发展、保障民生实现了大拓展。开发利用人防工程，服务群众生产生活。新建人防工程开发利用率达90%以上，人防工程开发利用总量突破1000万平方米，年创造经济效益20亿元，累计创造经济效益超过100亿元，提供就业岗位约20万个、停车位12万个，为湖北经济社会发展作出了应有贡献。

过去6年，湖北人防社会形象实现了大提升。坚持依法行政，全省人防系统行政执法连续20年无重大过错。政务服务质量不断提升，武汉、荆门等市连续获得政务服务“红旗窗口”荣誉称号。人防宣传教育“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进网络）深入推进，全省累计受教育学生211万人、党政干部4.7万人、社会群众569万人。我省连续21年被评为全国人防宣传报道工作先进单位。抓班子、强队伍、严作风、提素质，人防机关及干部队伍面貌焕然一新。省人防办先后获得国家及广州军区人防机关“准军事化”建设先进单位、2014、2016年度省直机关选人用人“一报告、两评议”民主测评第一名，省直机关反腐倡廉先进单位、全省社会管理综合治理先进单位、全省“三万”活动和扶贫先进单位、省直机关精神文明建设先进单位、省档案管理特级等多项荣誉。一批市、县获国家、省多项表彰，湖北人防社会影响力明显增强。

改革发展只有进行时，人防建设永远在路上。展望未来，湖北人防将坚决贯彻第七次全国人民防空会议精神和省第十一次党代会精神，深入实施创新驱动和军民融合发展战略，加快转变人民防空发展方式，统筹推进人民防空建设和经济社会发展，牢记党和国家领导人提出的“坚持人民防空为人民，铸就坚不可摧的护民之盾”的总要求，撸起袖子加油干，为“建成支点、走在前列”谱写湖北人防改革发展新篇章！



武汉人防

武汉人防以提升城市整体防护能力为重点，认真履行“战时防空、平时服务、应急支援”的使命任务，全面推进人防建设融入经济社会发展体系，连续多年被评为全省人防工作目标考核优胜单位，武汉市被评为全国人民防空先进城市。

人防管理体制不断优化。市委常委会、市委议军会、市政府常务会定期研究解决人防重难点问题，先后出台《中共武汉市委 市政府 武汉警备区关于深入落实人民防空改革发展的实施意见》《武汉市地下空间开发利用管理办法》等，实现人防建设纳入城市总体规划、市国民经济和社会发展计划。

人防军事斗争准备加快推进。成立全市人民防空防震减灾指挥部，完成市、区两级人防专业队伍整组，新组建了人防应急救援直属大队和快速反应分队，专业队员达1.2万余人。建成中部最大的国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地。实现省、市、区人防应急指挥互联互通，率先结合地铁建设同步建成300公里人防战备通信光缆。防空警报音响统控率和鸣响率均保持在100%，探索形成防空警报器社会化管理“六有”达标模式。

城市综合防护能力大幅增强。全市人防工程人均面积率先突破1平方米，新增面积超过前60年总和。蛇山、后湖、龟山等一大批公用人防工程建成或在建，竣工质量合格率100%，防护设备安装合格率100%。人防工程平战结合使用率达86%，累计为社会提供停车位8.5万余个。

人防宣传教育深入开展。550余所中小学校开展人防知识教育，年受教育学生达15万人次，首次免费向初中二年级学生发放“民防应急包”。开通了“民防微报”政务微博和武汉智慧民防微信公众号。面向全市近200万户家庭发放《防空袭疏散（防地震避险）告知卡》。建成636个标准化民防社区。

人防队伍建设卓有成效。以“准备打仗”的精神状态，以提高综合素质为目的，打造复合型人才队伍。机关先后被评为全国人防建设先进单位、广州军区人防机关“准军事化”建设先进单位、省级文明单位等。



宜昌人防

宜昌人防紧贴城市防空袭斗争新特点，全面提升城市综合防护能力，人防事业迈上新台阶，先后荣获全国人防综合防护体系建设和管理先进单位、全国人防信息化建设先进单位、全省人防先进单位等60多项荣誉。

工程项目建设点面结合实现大发展。建成人防工程326个，总建筑面积超过建国至“十一五”末总和。总投资1.6亿元的三峡地区核心人防疏散（宜昌）基地主体工程封顶。

军民融合服务民生实现“双赢”。全市地下空间开发利用率达78%以上，提供停车位3万余个，就业岗位5000余个，年产值达2亿多元。结合新农村建设建成人防疏散基地50余处，按城市居住卫生标准建设，实现城区人口无障碍对接，能满足近30万人的防空需求。

重要经济目标防护实现全覆盖。以重要经济目标为中心，部署了各类防空警报。加强“两坝四桥”远程监控防护，积极开展《宜昌市防空袭方案》和《重要经济目标防护方案》修订，完善全市三级重要经济目标视频监控系统建设。

政策法规宣传实现多角度、立体化。巩固传统媒体宣传阵地，充分利用微博、微信、政府网站、户外大屏、手机客户端等，组织开展每月有奖问答、“寻找身边的防空洞”“我与人民防空”有奖征文等活动，普及防空防灾知识，走出有特色的全媒体融合宣传新路，连续5年被评为国家、全省人防宣传报道先进单位。



襄阳人防

襄阳人防践行“务实重行、积累创新、竭力图强”理念，牢记责任、砥砺奋进，全面推动人防工作跨越新高度。襄阳市被授予全国人民防空先进城市称号。

结建工程实现新突破。人防工程结建审批面积增长2.26倍，竣工面积增长1.75倍，易地建设费收取增长2.23倍，人防工程总面积和收费总额均超过以往几十年总和。开发利用人防工程达20多万平方米，新增固定资产过亿元，工程利用率达80%。

信息系统开创新境界。投资800多万元在全省率先完成了市本级和6个县（市、区）人防机动指挥系统建设。率先完成空情预警系统，两级城区警报音响覆盖率、鸣响率均达到95%以上，社会化管理“六有”达标率达95%以上。实现省、市、县三级人防部门和襄阳军分区信息网络互联互通。

重点工程完成新跨越。全面完成“351”工程建设任务，投资1000多万元完成与工程相配套的人防疏散基地建设。全市有三分之二县（市、区）完成“三所一基地”建设任务。

法治宣传教育书写新篇章。为77所中学征订人防知识教材7.5万册，近50万在校中小学生接受防空科普教育。利用国防教育日、警报试鸣日等向市民发放人防知识手册5.7万余册。建成了襄阳市人防科普教育基地和文化展厅。多次被省国动委表彰为国防教育先进单位，被国家和省表彰为人防宣传报道先进单位。



十堰人防

十堰人防紧紧围绕防空袭斗争核心能力提升，狠抓战备、深化改革、依法履职，全市人防工作迈上新台阶，先后被评为全国人防宣传报道先进单位、全省人防工作优胜单位、省档案管理特级单位等。

人防综合防护能力显著增强。制定完善人防行政权力和责任清单，依法严格审批，人防工程建设和易地建设费收缴实现“应建必建、应收必收”。全市人防工程总面积和防空地下室易地建设费收缴总额双创历史新高，人均工程面积高于全省平均水平。

人防战备建设实现重大突破。投资5000万元，全面完成“三所一基地”建设任务，构建了以信息系统为基础的集地上与地下、固定与机动于一体的人防战斗力生成模式。市及6个县（市、区）防空警报覆盖率、鸣响率、完好率达100%。

演练训练力度空前。圆满完成城市防空袭方案修订和人防专业队整组。开展人防指挥部演练。全系统、全员额、全专业参与“楚竞”系列训练，在全国人防比武竞赛广州片区比赛中获多项好名次。

人防宣传教育广泛深入。依托市青少年宫建成人防教育基地，组织学生轮训。在三大广场设置LED大屏滚动播出人防知识。抓住国防教育日、警报试鸣日等重要时机开展宣传活动，向市民发放人防知识手册、人防工程疏散路线示意图和人防政策法规宣传单，在全社会营造关心支持人防、依法共建人防的良好氛围。



黄石人防

黄石人防创新发展、砥砺奋进，先后获得全国人民防空先进单位、全国人民防空信息化建设先进单位、全国人防宣传报道先进单位、省级最佳文明单位、省级园林式单位、全省人民防空先进单位、全省人防机关“准军事化”建设先进单位、全省人防专业训练考核竞赛活动先进单位等多项荣誉。

人防工程建设取得新成绩。人防结建工程审批面积同比增长1.55%，竣工验收面积同比增长7.7%。与新农村建设相结合，在大冶市建成4个人防疏散基地。

人防信息化建设取得新突破。加快推进人防应急指挥平台与数字城管监督平台、TD-3G电子政务平台、社区网格化管理监督平台整合互联。大冶市、阳新县、铁山区完成了人防应急指挥中心建设任务。全市基本建成了机动指挥所、卫星通信网、3G信息系统、空情预警系统。

人防宣传教育取得新成效。率先在全国人防系统配置LED屏移动宣传车。举办面向全国的首届“民防杯”网络歌曲大赛和“民防杯”摄影比赛。与老年大学联合成立“黄石老年大学民防分校”和“黄石老年大学民防艺术团”。

人防队伍能力建设有新进步。以“拉得出、用得上、打得赢”为目标，坚持人防指挥自动化联网测试、室内指挥演练、野外训练常态化、制度化，多次出色完成应急行动演练和保障任务。



荆州人防

荆州人防勇于担当、开拓进取、扎实工作，实现跨越发展，取得了骄人成绩。连续5年被国家人防办表彰为全国人防宣传报道先进单位，并获得全省人防系统“准军事化”机关建设先进单位、市履职尽责优秀单位和行政审批“红旗窗口”等多项荣誉。

人防体制机制进一步健全。荆州市及所属县、市成立人防指挥机构，人防工作列入市委、市政府重要工作日程，人防工程建设规划纳入城市建设总体规划。“三所一基地”建设扎实推进。完成市本级应急指挥中心和机动指挥系统建设，各县、市地面指挥所和机动指挥所进展良好。结合新农村建设建成人防疏散基地24个。

人防工程建设加速发展。人防工程建设超额完成，人均占有面积和建设质量稳步提升，市中心城区90%以上新建人防工程得到利用，年创造经济效益6亿元，提供就业岗位2400个，新增地下停车位5000余个。

人防指挥保障能力有效提升。基本形成省、市、县人防信息系统互联互通，防空警报覆盖率、鸣响率和统控率达90%以上，勇夺湖北人防“楚竞-15”比赛第一名。

人防法治建设显著加强。建立健全联审联办工作机制，重新修订行政审批工作流程，行政审批提速40%以上。

人防宣传教育稳步拓展。落实人防宣传教育“四个纳入”和“五个进入”要求，共有193所初级中学、4所高中、70个社区开展人防宣传教育，累计受教育学生24.2万人次，居民群众30万人次。



荆门人防

荆门人防连续5年被评为全省人防工作目标考核优胜单位，荆门市被评为全国人民防空先进城市。

人防工程建设管理不断强化。在中南五省区率先完成《荆门市城市人防工程控制性详细规划》的编制。被省政府列为军民融合重点跟踪项目的双喜片区公共人防工程(15000M2)动工建设，建成后可为社会提供停车位500个，天龙公共人防工程项目(118000M2)启动，建成后可为社会提供停车位2300个。中心城区人均人防工程面积翻两番。对中心城区58个已建防空地下室实行全员包保，定期巡查，发现问题及时整改。

指挥通信保障水平持续提升。在“中南人防－2013”重要经济目标防护研讨活动中，被广州军区表彰为先进单位。市本级防空警报鸣响率、音响覆盖率均达100%，被省人防办表彰为防空警报“六有”管理先进单位。在全省“楚竞－14”人防比武竞赛活动中获团体第一名。

行政审批执法工作规范有序。积极推进行政审批制度改革，连续5年荣获政务服务先进单位、红旗窗口等荣誉。开展全面巡查和事后稽查，2016年开展集中清欠和稽查整改，追缴防空地下室易地建设费1600余万元，被市纠风办评定为履职尽责点题督查工作先进单位。

宣传工作力度空前。加大人防宣传工作力度，每年投入经费30余万元，组织专场宣传活动20余次，发放宣传资料3万余份，接待咨询群众5万余人次。“准军事化”机关建设成效明显。被省人防办评为人防机关“准军事化”建设先进单位，机关被市委组织部列为“干部教育培训基地”，连续3年被市委宣传部表彰为十佳书香机关，被市人大常委会授予工作评议满意单位称号。



鄂州人防

鄂州人防深化人防军事斗争准备，实现融合式、跨越式发展，先后被评为全国人民防空建设先进集体、省级文明单位、全省人防工作目标考核优胜单位。

指挥通信建设趋于完善。完成国家人防办BIM和IOT全周期、全寿命建设与运维融合集成系统研制及应用试点任务。修建完成人防地面指挥中心、701训练基地和配套设施建设，建成一体化、自动化网络平台。建成专业队互通视频会议系统。结合城乡一体化和新农村建设建成人防疏散基地。

工程建设稳步增长。人防工程审批面积、竣工面积增长1.3倍。编制完成人防工程建设规划。新建人防工程合格率达98%以上，防护设施到位率达90%以上。

法治建设成效显著。制定《关于进一步深化人民防空改革发展的决定》《关于加强人民防空工作的若干意见》等规范性文件。行政审批实现“一个窗口办理、一个中心审批、一个标准收费、一站式服务”。

宣传教育扎实有效。将人防知识教育纳入全市普法规划，组织大型宣传12次，举办专题展览15期，受教育群众22万人次。全市中学累计受教育学生8万人次，在党校、社区和企事业单位开办人防知识讲座23场次。

机关“准军事化”建设取得新成效。重拳整治“庸、懒、散、软”，全市人防系统无违法违纪案件发生。2016年，办党组被市委评为履职尽责优秀班子，机关被评为全市目标考核优胜单位。



黄冈人防

黄冈人防高举融合式发展大旗，抓牢抓实作风建设，各项工作取得跨越式发展。先后荣获全国人民防空先进单位、广州军区机关“准军事化”建设达标先进单位、全省人防信息化建设先进单位等荣誉称号。

工程建设实现新跨越。全市各类人防工程迅速发展，建设总量比“十一五”期间翻番，人防工程竣工验收合格率达100%。

指挥通信开拓新局面。建成人防应急指挥中心信息系统，采用卫星“动中通”模式建设机动指挥通信系统，完成北斗卫星导航定位系统建设，全面建成全市防空警报网。每年开展防空警报试鸣，组织全市学生开展应急疏散演练。积极参加全省“楚天”“楚越”“楚竞”演练竞赛活动。

法治宣传教育展开新探索。在全省率先依法将“结建”审批事项纳入多部门并联审批，行政审批服务窗口群众满意率达100%。出版全市人防干部理论研讨文集，拍摄“十二五”专题片《平战结合铸天盾》，建成200平方米的人防教育展厅，人防的社会影响力进一步扩大。

机关建设呈现新气象。全面推进机关党建和业务工作融合共进。实行上班指纹打卡考勤、人防综合知识全员考试竞赛、工作目标任务完成实绩考核、党风廉政建设述职考廉“四考”机制，锤炼为民务实清廉的干部队伍。



孝感人防

孝感人防始终牢记“战时防空、平时服务、应急支援”的职能使命，坚持将人防建设与城市发展、社会服务、战时应急相融合，在第七次全国人民防空会议上被评为全国人防先进单位。

重点工程项目强力推进。市本级人防指挥所建设进展顺利，孝昌县人防应急指挥中心投入使用，汉川市、云梦县人防应急指挥中心项目启动，大悟县完成人防机动指挥系统建设。

工程建设管理依法开展。组织完成了《孝感市城市人民防空工程专项规划（2016-2030）》编制工作，并牵头开展了《孝感市城市地下空间开发利用专项规划》的编制工作。严格行政审批，全市人防工程审批和竣工面积同比“十一五”期间增长75%，其中市本级增长1.27倍，防空地下室易地建设费征收增长4.6倍。

人防指挥通信建设和训练工作扎实推进。完成市级防空袭方案修编和7支人防专业队整组，招募组训100名人防志愿者。积极开展“三楚”科目训练，共参加和组织各类大型训练演练活动21次，人员参训率达100%。全市防空警报数量增长39.8%，孝感城区增长51.4%，警报鸣响率、统控率常年保持100%。

人防宣传教育有效实施。大力推进人防法治宣传“五进”活动，举办全市人防系统宣传教育工作培训班和人防知识教育师资力量培训班，广泛开展“5·12”“9·18”宣传教育活动，组织防空警报试鸣，强化市民人防意识。



咸宁人防

咸宁人防乘势而上，从抓好“五个体系”建设入手，推动人防建设提档升级，稳健前行，先后荣获全省“三万”活动先进单位、省档案管理一级达标单位、市目标考核先进单位等荣誉称号。

完善人防信息化建设体系。投资500余万元，采取统一设计、招标、建设、验收的方式，完成市、县两级人防机动指挥信息系统建设任务，实现全域互联互通。采取共建模式，建成赤壁、通城2个大型人防疏散基地。由国动委牵头，重新组建了9支人防专业队。

加强人防工程建设管理体系。出台《关于加强人防工程建设管理的通知》，加强对在建和已建人防工程的质量管理，统一安装人防工程和疏散避难场所标识，统一签订《人防工程维护管理责任书》。全市人防工程审批和竣工面积分别较“十一五”时期增长5.47倍和2.81倍。

规范人防行政执法体系。推行负面清单制度，实行统一的市场准入。推行大数据管理，实现行政权力网上透明运行。推行法治化管理，规范人防执法稽查流程。推行全环节管理，加强事中事后监管。

构建“全媒体、全天候、全社会”人防宣传体系。全市接受人防教育的公职人员达5000人次、学生达7.8万人次。

打造人才队伍体系。积极备战训练，在“楚竞—16”比武竞赛中取得第三名。启动“招硕引博”等工程引进高素质人才3名。



随州人防

随州人防克难奋进、开拓创新，先后被国家人防办、广州军区、省政府和省军区评为人防工作先进单位。

工程建设实现大跨越。防空地下室竣工面积是“十一五”末期的1.1倍多，超过过去数十年的总和。新建人防工程面积是“十二五”规划任务的1.5倍，全市新建防空地下室全部实现挂牌。全市人防工程利用率达70%，年创社会产值3亿多元，解决就业9000多人次。

指挥通信呈现新突破。建成随州市人防应急指挥中心。投资190多万元，装配应急移动指挥所。完成卫星地面站建设，与全省人防卫星网实行并网。健全通信保障系统，实现有线、无线通信、市话网、移动通信网畅通。全市警报音响覆盖率、鸣响率均达100%。

宣传教育取得新成果。组织开展座谈会、人防知识竞赛、人防建设成就展等宣传活动，联合湖北日报社、随州广播电台、电视台等单位开展人防宣传教育活动。累计为22所初级中学发放人防知识教材和资料6.5万册，组织大型演练6次，播放人防宣传片50余次。

机关建设呈现新面貌。机关档案管理达到省一级，先后被省人防办评为“准军事化”单位、“准军事化”建设先进单位，连续被市委、市政府授予综合治理优胜单位、党建工作先进单位等荣誉称号。



恩施州人防

恩施州人防牢记使命、立足实际、扎实推进，人防工作全面发展，成效显著。恩施市被评为全国人民防空先进城市。

广泛开展人防法规知识宣传教育，提高全民人防意识。多渠道、多形式开展人防宣传教育“五进”活动，向机关干部、企业职工、社会群众、在校学生发放法律知识手册9万余本、《人民防空应急手册》20余万册、《人民防空知识》教材3万册。每年结合“5·12”“9·18”“12·4”等活动开展人防知识讲座、知识竞赛、演练活动等，不断提高全民国防观念和人防意识。

注重规范化、法制化建设，提高人防工程建设管理水平。完成全州6个县、市人防工程规划编制，严格人防工程报建审批程序，进一步规范人防工程建设的设计、施工、使用和维护，实现全区人防工程建设的跨越式发展，人防工程总量实现零的突破，防空地下室易地建设费征收总量从“十一五”末几百万元增长到3亿元。

加强指挥通信建设，提高人防信息化条件下遂行任务能力。建成恩施州人防应急指挥中心，配备人防机动指挥系统，完成与省人防指挥信息系统对接，首次实现互联互通。



仙桃人防

仙桃人防坚持以军事斗争准备工作为主线，围绕中心、服务大局、履职尽责，先后荣获广州军区人民防空先进单位、全省人民防空建设先进城市称号，连续多年被省人防办评为目标管理先进单位，市人防办主任唐晓斌被评为全国人防先进工作者。

抓关键，切实做好应战应急准备。成立了人民防空指挥部，修订了城市防空袭方案，形成了较为完善的配套应急方案体系。建成人防应急指挥中心，集无线音像传输、海事卫星通信、远距离现场指挥于一体的通信指挥系统。防空警报鸣响率和覆盖率达100%。组织开展了防空演练、市民疏散演习、防灾应急救援保障等活动。

抓“结建”，防护工程建设又好又快发展。严格依法办事，人防工程结建审批年年都有新突破，人防工程使用面积超过10万平方米，人防工程项目结建率和工程质量合格率均达100%。

抓宣传，营造良好的舆论氛围。深入开展人防宣传教育“五进”活动，每年定期在主流媒体开辟为期一个月的人防知识专刊宣传活动，建立人防宣传电子显示屏和公益宣传广告牌，组织印发《市民防空防灾知识图本》3万册，接受人防知识教育的公务员近5000人次、受教育学生8万余人。



潜江人防

潜江人防抢抓机遇、砥砺前行，人防各项建设取得新突破，被评为全省人防工作目标考核先进单位，荣获“楚竞-15”活动三等奖，一名同志被评为全国人民防空工作先进个人。

抓宣传、重引导，激发全社会人防意识。坚持“强化人民群众防空意识，用人防知识武装人民”，通过社区人防图片展、家门口办专栏、多媒体宣传车巡回宣传、微信微博自媒体宣传等形式，多层面传播人防知识，先后组织大型宣传活动11次、发放宣传单（册）2万份、制作灯箱公益广告牌170余个、举办人防知识讲座5次，3万余名社会群众、1.1万名在校学生、400人次机关干部接受了人防知识教育。

强法治、严审批，实现人防工程建设零的突破。坚持“应建必建、应收必收”，严格人防工程“结建”审批，潜江高铁换乘站依法配建了人防工程，掀起潜江人防工程建设高潮。

抓硬件、强软件，指挥通信建设快步推进。投入100余万元建成人防机动指挥系统，强化防空警报设施建设，确保鸣响率、覆盖率达100％。利用战备设施紧抓战备训练，每年机关组织5次以上的专业训练，共举办专业队培训班2期，开展专业队训练9次，组织大型多专业综合演练1次，有效提升应急应战能力。



天门人防

天门人防抓住人防战备主线，努力将人防建设融入全市工作大局、融入城市建设与管理、融入民生服务，人防事业迈上新台阶。多次被评为全省人防工作目标考核先进单位。2016年，天门市被评为全国人民防空先进城市。

人防工程建设快步推进。编制了《天门市人民防空工程专项规划》，依法规范人防工程“结建”审批和建设管理，新增工程数量接近“十二五”前总量的6倍。

人防应急指挥能力有效提升。全面修订城市防空袭方案，及时成立了市级人民防空指挥部和相关人民防空指挥机构。建成了人防语音、数据、视频“三网合一”综合信息系统，配备了小型机动指挥通信车，启动人防基本指挥所建设，中心城区防空警报覆盖率保持在95%以上，定期对人防专业队进行整组，并结合“9·18”警报试鸣开展训练演练。

人防宣传教育扎实开展。每年在市委党校举办2期培训班，在城区3所初中开展人防知识教育课。充分发挥网络、微信公众号、广播电视、报刊等媒体宣传主渠道的作用，精心筹划集中宣传活动，放映“居安思危 备战人防”电影科教片30场次，共发放各类人防知识宣传资料3万份，悬挂宣传横幅40余条、宣传展板50余块。多次被评为全省人防宣传报道先进单位。



神农架林区人防

神农架林区人防坚持从实际出发，突出特色，扎实开展各项工作，取得积极成效。

领导重视、夯实基础。多次召开政府常务会、区长办公会、国防动员委员会等专题会，及时安排部署工作，研究解决人防工作难点问题，并明确按照上年财政收入的1.5‰安排人防财政预算经费。

注重宣传、营造环境。将人防法律法规纳入全区普法教育，坚持每年向全区各级领导干部赠送《中国人民防空》《中国国防》等报刊杂志，利用广播、电视、报纸等宣传人防政策法律，利用征兵走访和民兵军事训练开展人防宣传，在全区8所中小学和林区党校、社会学院普及人防知识。

狠抓战备、提升能力。全面启动城市防空预警系统建设，实现了城区防空预警全覆盖，完成了林区防空袭方案和松柏城区人员疏散方案修订，依法组建了7支人防专业队伍。

依法行政、积极作为。严格落实结建工程项目管理，完善审批制度化、标准化模式，办结率基本达到100%。依法纠正、查处各类违法违规行为，2016年人防系统履职尽责点题督查被评为优秀单位。





