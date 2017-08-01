查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 十堰百岁老人手术换骨 一个半月后重新站立行走 湖北日报讯 （记者刘汉泽、通讯员梁时荣、李毓霞）“龚主任，我奶奶已经可以走路啦！”昨日，十堰市太和医院骨关节科主任龚泰芳接到一个报喜电话：100岁的孙婆婆经过换骨手术，一个半月后就可以走路了。

孙婆婆是丹江口市六里坪镇人。6月15日，老人在家上台阶时，不慎摔倒。当日，老人被送往十堰市太和医院。经查，确诊为左侧股骨颈骨折。这种情况下，一般要做髋关节置换手术，如果不做则只能瘫在床上。

给百岁老人动手术，难度可想而知。且老人患有肺部感染、高血糖、高血脂、冠状动脉血管狭窄、恶性心律失常等疾病。

考虑再三，家属要求手术。龚泰芳申请全院大会诊，神经内科、呼吸内科、心血管内科、麻醉科、营养科等多科室专家经过商讨，拿出了治疗方案。

经精心准备，几天后，老人被推上手术台。往常，这样一台手术三四个人就能完成，而这一次，共有10多名医护人员参与。近1小时后，成功为老人完成人工股骨头置换手术。

在接下来的护理中，医护人员又分别战胜压疮、坠积性肺炎、深静脉血栓、术后抑郁等困难。7月初，孙婆婆基本康复出院。

龚泰芳介绍，此次手术成功，创造了太和医院外科手术史上的奇迹，也为骨关节科今后开展高龄老人手术积累了宝贵经验。





