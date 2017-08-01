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·孝感送别辅警陈志勇
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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孝感送别辅警陈志勇
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十堰百岁老人手术换骨
11
社会
2017.8.1 星期二
十堰百岁老人手术换骨
一个半月后重新站立行走
湖北日报讯 （记者刘汉泽、通讯员梁时荣、李毓霞）“龚主任，我奶奶已经可以走路啦！”昨日，十堰市太和医院骨关节科主任龚泰芳接到一个报喜电话：100岁的孙婆婆经过换骨手术，一个半月后就可以走路了。
孙婆婆是丹江口市六里坪镇人。6月15日，老人在家上台阶时，不慎摔倒。当日，老人被送往十堰市太和医院。经查，确诊为左侧股骨颈骨折。这种情况下，一般要做髋关节置换手术，如果不做则只能瘫在床上。
给百岁老人动手术，难度可想而知。且老人患有肺部感染、高血糖、高血脂、冠状动脉血管狭窄、恶性心律失常等疾病。
考虑再三，家属要求手术。龚泰芳申请全院大会诊，神经内科、呼吸内科、心血管内科、麻醉科、营养科等多科室专家经过商讨，拿出了治疗方案。
经精心准备，几天后，老人被推上手术台。往常，这样一台手术三四个人就能完成，而这一次，共有10多名医护人员参与。近1小时后，成功为老人完成人工股骨头置换手术。
在接下来的护理中，医护人员又分别战胜压疮、坠积性肺炎、深静脉血栓、术后抑郁等困难。7月初，孙婆婆基本康复出院。
龚泰芳介绍，此次手术成功，创造了太和医院外科手术史上的奇迹，也为骨关节科今后开展高龄老人手术积累了宝贵经验。