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第11版 社会
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·武汉江岸为老旧小区“请”物业
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·孝感送别辅警陈志勇
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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73.5万干部群众投入抗旱
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孝感送别辅警陈志勇
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十堰百岁老人手术换骨
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社会
2017.8.1 星期二
夜间执勤时被撞牺牲
孝感送别辅警陈志勇
湖北日报讯 记者 宋效忠 通讯员 徐国平
昨日，孝感市殡仪馆，众人列队举着“我们想念你”“战友一路走好”等条幅，为牺牲辅警陈志勇送别。
省公安厅、孝感市相关领导及社会各界300余人参加送别仪式，孝感市公安局追授他“优秀辅警”荣誉称号。
陈志勇生前是孝感市交警支队直属一大队一中队辅警分队长，在辅警岗位工作近8年，曾于2015年获孝感市交警支队优秀辅警荣誉称号。
上月27日晚，他和同事一起查处酒驾时，遭遇司机魏某驾车冲岗。他受撞倒地，于当日23时50分经抢救无效因公牺牲，享年48岁。肇事司机逃逸后，于次日凌晨被办案民警抓获。
事发后，公安部交管局向省公安厅交警总队发来唁电，对因公牺牲的辅警陈志勇表示哀悼，并向其家属表示慰问。
几年来，陈志勇一直负责文昌中学交警护学岗。无论刮风下雨，天热天冷，每逢上学、散学，他都会准时出现在校门口指挥交通，在马路中间临时设立红绿灯。该校附近还有市妇幼保健院和市直机关幼儿园，人流车流非常大，经常有人乱停乱放。每次，他总是耐心劝说人们把车辆移开，有时还自己帮着移车。
一个优秀辅警，突然告别人世，让人痛心、惋惜。短短4天来，社会各界自发为其家属捐款20余万元。