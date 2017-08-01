查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 夜间执勤时被撞牺牲 孝感送别辅警陈志勇 湖北日报讯 记者 宋效忠 通讯员 徐国平



昨日，孝感市殡仪馆，众人列队举着“我们想念你”“战友一路走好”等条幅，为牺牲辅警陈志勇送别。

省公安厅、孝感市相关领导及社会各界300余人参加送别仪式，孝感市公安局追授他“优秀辅警”荣誉称号。

陈志勇生前是孝感市交警支队直属一大队一中队辅警分队长，在辅警岗位工作近8年，曾于2015年获孝感市交警支队优秀辅警荣誉称号。

上月27日晚，他和同事一起查处酒驾时，遭遇司机魏某驾车冲岗。他受撞倒地，于当日23时50分经抢救无效因公牺牲，享年48岁。肇事司机逃逸后，于次日凌晨被办案民警抓获。

事发后，公安部交管局向省公安厅交警总队发来唁电，对因公牺牲的辅警陈志勇表示哀悼，并向其家属表示慰问。

几年来，陈志勇一直负责文昌中学交警护学岗。无论刮风下雨，天热天冷，每逢上学、散学，他都会准时出现在校门口指挥交通，在马路中间临时设立红绿灯。该校附近还有市妇幼保健院和市直机关幼儿园，人流车流非常大，经常有人乱停乱放。每次，他总是耐心劝说人们把车辆移开，有时还自己帮着移车。

一个优秀辅警，突然告别人世，让人痛心、惋惜。短短4天来，社会各界自发为其家属捐款20余万元。





