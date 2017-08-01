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第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
·图文
·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
·600余名游客安全返回住地
·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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73.5万干部群众投入抗旱
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省农业厅派6个工作组指导抗旱减
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台风登陆 我省今明迎降雨
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我省刑拘13名“善心汇”涉案人
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上半年我省122人被终生禁驾
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大学生落户武汉全程网上办
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600余名游客安全返回住地
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孝感送别辅警陈志勇
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十堰百岁老人手术换骨
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社会
2017.8.1 星期二
大学生落户武汉全程网上办
湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员王威、陈龙）大学毕业生落户武汉“网上办”今日上线。申请人只需在“武汉公安云端窗口”（网页版）和“武汉公安微信公众号”（手机版）上传材料电子档，经网上审核通过，便可在家签收“准迁证明”。
此次开通“网上办”的大学毕业生落户事项包括：在汉创业就业博士研究生、硕士研究生落户；毕业3年内在汉创业就业普通高校毕业生落户；毕业超过3年在汉创业就业普通高校毕业生落户；在汉创业就业非普通高校毕业生落户；中专（技校）毕业生落户；学生（人才）集体户滞留人员落户；本市生源学生回原籍落户。
据介绍，5月22日武汉“户籍新政”发布后，全市共办理大学生落户26367名，同比去年翻番。“网上办”推出后，大学生落户可“少跑腿、少证明、少排队”，部分落户事项办理期限由10个工作日减为5个工作日，申请人还可在微信和手机APP上查询审核结果。