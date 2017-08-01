查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 大学生落户武汉全程网上办 湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员王威、陈龙）大学毕业生落户武汉“网上办”今日上线。申请人只需在“武汉公安云端窗口”（网页版）和“武汉公安微信公众号”（手机版）上传材料电子档，经网上审核通过，便可在家签收“准迁证明”。

此次开通“网上办”的大学毕业生落户事项包括：在汉创业就业博士研究生、硕士研究生落户；毕业3年内在汉创业就业普通高校毕业生落户；毕业超过3年在汉创业就业普通高校毕业生落户；在汉创业就业非普通高校毕业生落户；中专（技校）毕业生落户；学生（人才）集体户滞留人员落户；本市生源学生回原籍落户。

据介绍，5月22日武汉“户籍新政”发布后，全市共办理大学生落户26367名，同比去年翻番。“网上办”推出后，大学生落户可“少跑腿、少证明、少排队”，部分落户事项办理期限由10个工作日减为5个工作日，申请人还可在微信和手机APP上查询审核结果。





