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 第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
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·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
·600余名游客安全返回住地
·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.1 星期二
上半年我省122人被终生禁驾
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员艾凡超、李文宣）昨日，省公安交管局发布消息称，今年上半年全省有122人被终生禁驾。
    据介绍，这122人均是被追究刑事责任，被公安交警部门依法吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证的人员。其中，因交通事故逃逸后构成犯罪被终生禁驾的有81人，占比66.4%；因饮酒、醉酒后驾驶车辆发生交通事故构成犯罪被终生禁驾的有41人，占比33.6%。其年龄最大的68岁，年龄最小的22岁。
    据《道路交通安全法》，两种情形将被终生禁驾：一是因饮酒、醉酒后驾驶车辆发生交通事故构成犯罪的；二是因交通事故逃逸构成犯罪的。被终生禁驾者，今后在任何地方都不能重新申领驾驶证，终身不能取得驾驶资格。
    公安机关已将被终生禁驾者信息录入驾驶人管理黑名单，并实施动态监管，一旦发现其报考驾照，系统会自动锁定。若被终生禁驾人员开车上路，一经查获，将按照“无证驾驶”给予罚款和行政拘留15日以内的处罚。


   
　