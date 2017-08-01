查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 上半年我省122人被终生禁驾 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员艾凡超、李文宣）昨日，省公安交管局发布消息称，今年上半年全省有122人被终生禁驾。

据介绍，这122人均是被追究刑事责任，被公安交警部门依法吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证的人员。其中，因交通事故逃逸后构成犯罪被终生禁驾的有81人，占比66.4%；因饮酒、醉酒后驾驶车辆发生交通事故构成犯罪被终生禁驾的有41人，占比33.6%。其年龄最大的68岁，年龄最小的22岁。

据《道路交通安全法》，两种情形将被终生禁驾：一是因饮酒、醉酒后驾驶车辆发生交通事故构成犯罪的；二是因交通事故逃逸构成犯罪的。被终生禁驾者，今后在任何地方都不能重新申领驾驶证，终身不能取得驾驶资格。

公安机关已将被终生禁驾者信息录入驾驶人管理黑名单，并实施动态监管，一旦发现其报考驾照，系统会自动锁定。若被终生禁驾人员开车上路，一经查获，将按照“无证驾驶”给予罚款和行政拘留15日以内的处罚。





