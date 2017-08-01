查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨日，省公安厅对外通报，我省公安机关按照公安部统一部署，连日来依法对“善心汇”网络传销案开展打击查处，截至昨日，已将湖北涉案人员15人全部抓获归案，其中，刑事拘留13人、取保候审1人，另1人正在审查中。经初步审查，涉案人员中发展下线最多的有1万余人。

“善心汇”是一种新型传销骗局，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，采取“拉人头”方式大肆发展会员，获得高额返利，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂。

下一步，我省公安机关将按照公安部要求，查清全部犯罪事实，收集固定犯罪证据，依法查封、冻结涉案赃款，适时开展延伸打击，同时持续保持对传销活动的高压严打态势，保护人民群众合法权益，维护社会经济秩序。

警方提醒，天上不会掉馅饼，投资理财要谨慎，不要相信一夜暴富、高额收益等。另外，传销本身是不产生经济价值的，本质是靠诱骗下线参加来骗取资金，但凡需要变相交纳入门费、变相发展下线的“投资理财”千万不要加入。





