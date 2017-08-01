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第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
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·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
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·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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73.5万干部群众投入抗旱
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省农业厅派6个工作组指导抗旱减
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台风登陆 我省今明迎降雨
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我省刑拘13名“善心汇”涉案人
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上半年我省122人被终生禁驾
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大学生落户武汉全程网上办
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十堰百岁老人手术换骨
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社会
2017.8.1 星期二
我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨日，省公安厅对外通报，我省公安机关按照公安部统一部署，连日来依法对“善心汇”网络传销案开展打击查处，截至昨日，已将湖北涉案人员15人全部抓获归案，其中，刑事拘留13人、取保候审1人，另1人正在审查中。经初步审查，涉案人员中发展下线最多的有1万余人。
“善心汇”是一种新型传销骗局，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，采取“拉人头”方式大肆发展会员，获得高额返利，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂。
下一步，我省公安机关将按照公安部要求，查清全部犯罪事实，收集固定犯罪证据，依法查封、冻结涉案赃款，适时开展延伸打击，同时持续保持对传销活动的高压严打态势，保护人民群众合法权益，维护社会经济秩序。
警方提醒，天上不会掉馅饼，投资理财要谨慎，不要相信一夜暴富、高额收益等。另外，传销本身是不产生经济价值的，本质是靠诱骗下线参加来骗取资金，但凡需要变相交纳入门费、变相发展下线的“投资理财”千万不要加入。