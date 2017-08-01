查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
·图文
·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
·600余名游客安全返回住地
·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文化
第11版 : 社会
第12版 : 专题
第14版 : 体育
第15版 : 专刊
第16版 : 视点
第2版 : 要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 议政建言
第7版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 经济
·
图文：变压器“淋浴”降温
·
武汉江岸为老旧小区“请”物业
·
73.5万干部群众投入抗旱
·
省农业厅派6个工作组指导抗旱减
·
荆门全市进入抗旱状态
·
图文
·
台风登陆 我省今明迎降雨
·
我省刑拘13名“善心汇”涉案人
·
上半年我省122人被终生禁驾
·
大学生落户武汉全程网上办
·
600余名游客安全返回住地
·
孝感送别辅警陈志勇
·
十堰百岁老人手术换骨
11
社会
2017.8.1 星期二
台风登陆 我省今明迎降雨
局部大到暴雨，伴有雷电大风
湖北日报讯 （记者曾莉）受台风影响，昨日我省多地出现阵雨和雷阵雨天气，大部分地区高温降至35℃以下。预计今明两天我省将出现明显降水，局部大到暴雨，部分地区伴有雷电及6至7级大风。
前日，台风“纳沙”在福建登陆，我省云量增多、风力加大，很多地方出现降雨。昨日凌晨，台风“海棠”又接踵而至。受其影响，昨日我省气温持续下滑。
气象部门预计，未来3天，低压环流北上后与弱冷空气相结合，我省将出现明显降水。今天鄂西北、鄂东北以及鄂东南雨势继续加大，有小到中雨，局部大雨或暴雨，伴有雷电。同时，白天全省风力4到5级，阵风6到7级。明天，东部地区降雨将减弱。