查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 台风登陆 我省今明迎降雨 局部大到暴雨，伴有雷电大风 湖北日报讯 （记者曾莉）受台风影响，昨日我省多地出现阵雨和雷阵雨天气，大部分地区高温降至35℃以下。预计今明两天我省将出现明显降水，局部大到暴雨，部分地区伴有雷电及6至7级大风。

前日，台风“纳沙”在福建登陆，我省云量增多、风力加大，很多地方出现降雨。昨日凌晨，台风“海棠”又接踵而至。受其影响，昨日我省气温持续下滑。

气象部门预计，未来3天，低压环流北上后与弱冷空气相结合，我省将出现明显降水。今天鄂西北、鄂东北以及鄂东南雨势继续加大，有小到中雨，局部大雨或暴雨，伴有雷电。同时，白天全省风力4到5级，阵风6到7级。明天，东部地区降雨将减弱。





