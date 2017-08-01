图文：变压器“淋浴”降温武汉江岸为老旧小区“请”物业73.5万干部群众投入抗旱省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾荆门全市进入抗旱状态图文台风登陆 我省今明迎降雨我省刑拘13名“善心汇”涉案人员上半年我省122人被终生禁驾大学生落户武汉全程网上办600余名游客安全返回住地孝感送别辅警陈志勇十堰百岁老人手术换骨
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 第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
·图文
·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
·600余名游客安全返回住地
·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.1 星期二
台风登陆 我省今明迎降雨
局部大到暴雨，伴有雷电大风
    湖北日报讯  （记者曾莉）受台风影响，昨日我省多地出现阵雨和雷阵雨天气，大部分地区高温降至35℃以下。预计今明两天我省将出现明显降水，局部大到暴雨，部分地区伴有雷电及6至7级大风。
    前日，台风“纳沙”在福建登陆，我省云量增多、风力加大，很多地方出现降雨。昨日凌晨，台风“海棠”又接踵而至。受其影响，昨日我省气温持续下滑。
    气象部门预计，未来3天，低压环流北上后与弱冷空气相结合，我省将出现明显降水。今天鄂西北、鄂东北以及鄂东南雨势继续加大，有小到中雨，局部大雨或暴雨，伴有雷电。同时，白天全省风力4到5级，阵风6到7级。明天，东部地区降雨将减弱。


   
　