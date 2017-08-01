图文：变压器“淋浴”降温武汉江岸为老旧小区“请”物业73.5万干部群众投入抗旱省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾荆门全市进入抗旱状态图文台风登陆 我省今明迎降雨我省刑拘13名“善心汇”涉案人员上半年我省122人被终生禁驾大学生落户武汉全程网上办600余名游客安全返回住地孝感送别辅警陈志勇十堰百岁老人手术换骨
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 第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
·图文
·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
·600余名游客安全返回住地
·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.1 星期二
图文
    湖北日报讯 7月26日，省漳河机动抢险队出动8人小分队，两辆防汛抗旱物资车，配备95千瓦混流泵4台套，支援京山灾区抗旱。28日，已完成3台（套）设备架机工作并顺利响机出水。昨日，第4台（套）设备出水。架机提水流量达2.6立方米每秒，每天可灌溉5000亩农田。 （视界网 胡顺华 李溶 摄）


   
　