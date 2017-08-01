查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 荆门全市进入抗旱状态 湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员彭文洁）20多天无有效降雨，荆门水稻受旱面积达79.4万亩。目前，该市已投入抗旱劳力8.56万人、抗旱设备2.7万台套，累计灌溉农田180万亩次。

今年1月以来，荆门、钟祥、京山3个站点累计降雨量与往年相比偏少，其中梅雨期平均降雨153.7毫米，与历年梅雨均值比偏少4成。7月11日出梅后，该市一直无有效降雨。

荆门市于7月28日召开全市抗旱工作紧急会议，宣布全市进入抗旱状态。要求科学制订灌溉用水计划和调度方案，统筹过境水、自备水，提高水资源配置能力。

钟祥市细化水量分配计划，采取水库放水、涵闸引水、泵站提水以及河湖联调、湖库联调等措施。目前，该市水库开闸放水4800万立方米。360处大小泵站全部开机，提水4700万立方米。

东宝区解决26个“旱包子”村灌溉死角问题。全区扩挖320口塘堰，增加80万立方米蓄水容积。打抗旱井5口，解决近5万公斤粮食生产用水所需。

沙洋县落实抗旱资金1000多万元，解决抗旱中的突出问题。整合涉农资金近2亿元，推进渠道疏浚、农电和泵站改造等水利基础设施建设。旱情初现后，该县及时与漳河水库、引江济汉工程管理局沟通，比用水高峰期提前10多天启动全方位调水、引水、提水，最大程度缓解旱情。





