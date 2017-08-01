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第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
·图文
·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
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·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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73.5万干部群众投入抗旱
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台风登陆 我省今明迎降雨
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十堰百岁老人手术换骨
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社会
2017.8.1 星期二
荆门全市进入抗旱状态
湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员彭文洁）20多天无有效降雨，荆门水稻受旱面积达79.4万亩。目前，该市已投入抗旱劳力8.56万人、抗旱设备2.7万台套，累计灌溉农田180万亩次。
今年1月以来，荆门、钟祥、京山3个站点累计降雨量与往年相比偏少，其中梅雨期平均降雨153.7毫米，与历年梅雨均值比偏少4成。7月11日出梅后，该市一直无有效降雨。
荆门市于7月28日召开全市抗旱工作紧急会议，宣布全市进入抗旱状态。要求科学制订灌溉用水计划和调度方案，统筹过境水、自备水，提高水资源配置能力。
钟祥市细化水量分配计划，采取水库放水、涵闸引水、泵站提水以及河湖联调、湖库联调等措施。目前，该市水库开闸放水4800万立方米。360处大小泵站全部开机，提水4700万立方米。
东宝区解决26个“旱包子”村灌溉死角问题。全区扩挖320口塘堰，增加80万立方米蓄水容积。打抗旱井5口，解决近5万公斤粮食生产用水所需。
沙洋县落实抗旱资金1000多万元，解决抗旱中的突出问题。整合涉农资金近2亿元，推进渠道疏浚、农电和泵站改造等水利基础设施建设。旱情初现后，该县及时与漳河水库、引江济汉工程管理局沟通，比用水高峰期提前10多天启动全方位调水、引水、提水，最大程度缓解旱情。