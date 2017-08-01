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第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
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·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
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·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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73.5万干部群众投入抗旱
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省农业厅派6个工作组指导抗旱减
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台风登陆 我省今明迎降雨
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我省刑拘13名“善心汇”涉案人
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大学生落户武汉全程网上办
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600余名游客安全返回住地
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孝感送别辅警陈志勇
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十堰百岁老人手术换骨
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社会
2017.8.1 星期二
省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
湖北日报讯 （记者黄中朝）昨日省防办会商传出消息：省农业厅派出6个工作专班，分赴全省各地指导抗旱抗灾工作。
眼下，正值水稻抽穗扬花、灌浆结实阶段。持续高温干旱热害，造成水稻结实率降低，全省水稻受灾面积576.2万亩，成灾127.8万亩；玉米、棉花、花生、蔬菜等旱地作物受害严重，部分绝收。面对灾情，省农业厅于7月25日至27日，派出6个工作组，由厅长肖伏清等厅领导和农业专家带队，分赴黄冈、咸宁、黄石、荆州、襄阳、鄂州、荆门、孝感、随州等地指导抗旱减灾。