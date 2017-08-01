查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 湖北日报讯 （记者黄中朝）昨日省防办会商传出消息：省农业厅派出6个工作专班，分赴全省各地指导抗旱抗灾工作。

眼下，正值水稻抽穗扬花、灌浆结实阶段。持续高温干旱热害，造成水稻结实率降低，全省水稻受灾面积576.2万亩，成灾127.8万亩；玉米、棉花、花生、蔬菜等旱地作物受害严重，部分绝收。面对灾情，省农业厅于7月25日至27日，派出6个工作组，由厅长肖伏清等厅领导和农业专家带队，分赴黄冈、咸宁、黄石、荆州、襄阳、鄂州、荆门、孝感、随州等地指导抗旱减灾。





