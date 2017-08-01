查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 我省751万亩农作物受旱 73.5万干部群众投入抗旱 湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员熊渤、帅移海）昨日，省防办会商通报：截至7月30日，全省除恩施州和神农架林区外，其他15个市州有55个县市区不同程度受旱，受旱农作物751.5万亩，其中重旱116.2万亩。全省有7.3万人、2.1万头大牲畜临时饮水困难。

7月11日我省出梅后，持续高温少雨。11日至30日，全省平均降雨48毫米，较多年平均值偏少近6成，鄂东、江汉平原一带降雨偏少8成以上，鄂北偏少5至8成。7月24日，我省晴热高温达到峰值，有10县市气温高于40℃。

面对旱涝急转，我省坚持防汛抗旱“两手抓”。省防办超前预判旱情，于7月20日发出通知，要求各地提早防范，督促采取抢引外水、用好内水、科学配水、应急送水等措施积极应对旱灾。

针对汉江中下游水位低、不利于沿江涵闸引水的情况，在国家防总、长江防总支持，7月26日12时，丹江口下泄流量加大200立方米每秒至700立方米每秒。在引江济汉工程尚未验收情况下，加大引水流量至400立方米每秒，有效缓解汉江下游水量不足问题。

7月25日至30日，通过水库、闸站等水利工程联合调度，全省共调配抗旱水量12.5亿立方米，有力保障了抗旱供水。应天门、京山、应城等重旱区要求，省水利厅调度京山高关、吴岭水库采取非常规措施应急供水，截至7月30日，累计供水2200万立方米。

全省抗旱专业队伍紧急行动，投入抗旱应急服务。天门、枣阳、丹江口等市抗旱服务队出动540人次、机械设备120台套投入抗旱。全省参加抗旱的干部群众有73.5万人，累计抗灌农田813万亩次，临时解决6.7万人和1.8万头大牲畜饮水困难。





