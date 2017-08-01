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第11版 社会
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图文：变压器“淋浴”降温
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武汉江岸为老旧小区“请”物业
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73.5万干部群众投入抗旱
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台风登陆 我省今明迎降雨
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十堰百岁老人手术换骨
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社会
2017.8.1 星期二
计划出资6000万元，分3年补贴物业服务
武汉江岸为老旧小区“请”物业
湖北日报讯 记者 王成龙 通讯员 祝丽芳 李遵义
7月14日，武汉市江岸区房管局向该区劳动街办事处拨付30万元，作为湖边坊小区的物业服务补贴。这个长期没有物业服务的老旧社区，终于第一次迎来了专业公司的服务。
居民缺乏付费服务意识，物业费难收，是很多物业公司不愿接盘老旧小区的原因。湖边坊小区也不例外。
湖边坊小区始建于上世纪90年代，共有居民楼19栋，居民1228户。由于没有物业服务，下水道堵了，居民四处花钱找人疏通；小区停车每天抢位，秩序混乱；楼道长期堆放杂物，无人清理。
今年3月，江岸区启动“红色物业”，以湖边坊小区为试点，探索通过发放补贴，为全区576个老旧小区寻找物业公司。
依托这项改革红利，经过居民听证，湖边坊小区“请”来天晨物业公司，为小区居民提供保清洁、保安全、保维修、保活动、保秩序、保绿化、保稳定等“七保”服务。各项服务标准，由居民表决决定。
7月18日，湖边坊小区8号楼居民洪爱明家的厕所堵塞，物业维修人员半小时就到场疏通，收费仅40元，比市场价低了一半。
为服务湖边坊小区，天晨物业公司专设湖边坊服务中心，聘请9名保安、2名保洁员和1名维修工。进驻后，小区重划了停车位，清空了楼道杂物，修补了破损楼梯扶手。如今，小区有专人引导业主规范停车，每天清扫楼道，保安24小时巡逻。“政府出资为老旧社区购买物业服务，目的是培养居民养成付费服务的习惯，最终引导老旧小区重回物业市场。”江岸区房管局局长吴军说，按照自我管理状况的优劣、居民付费享受物业服务意识的强弱等因素，将全区老旧小区分为三类，按挡拨付物业服务补贴。为此，江岸区计划3年投入6000万元。
吴军介绍，为确保购买服务的质量，物业补贴并不是一次性拨付而是按“预付30%、年中考核通过后再付30%、年末考核通过后付尾款”的方式付款。居民满意度是考核的重要指标，若居民满意度超过80%，物业公司还能获得额外奖励。
吴军说，物业服务补贴，按“第一年全额补贴、第二年补贴70%、第三年补贴40%”的方式发放，此后政府对老旧小区“断奶”。享受补贴的3年里，物业企业将全力帮助老旧小区开发宣传栏广告、错时停车等收益途径，使小区具备“自我造血”功能。最终，使绝大多数老旧小区步入居民付费享受物业服务的轨道。