查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：变压器“淋浴”降温 ·武汉江岸为老旧小区“请”物业 ·73.5万干部群众投入抗旱 ·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾 ·荆门全市进入抗旱状态 ·图文 ·台风登陆 我省今明迎降雨 ·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员 ·上半年我省122人被终生禁驾 ·大学生落户武汉全程网上办 ·600余名游客安全返回住地 ·孝感送别辅警陈志勇 ·十堰百岁老人手术换骨 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：变压器“淋浴”降温 · 武汉江岸为老旧小区“请”物业 · 73.5万干部群众投入抗旱 · 省农业厅派6个工作组指导抗旱减 · 荆门全市进入抗旱状态 · 图文 · 台风登陆 我省今明迎降雨 · 我省刑拘13名“善心汇”涉案人 · 上半年我省122人被终生禁驾 · 大学生落户武汉全程网上办 · 600余名游客安全返回住地 · 孝感送别辅警陈志勇 · 十堰百岁老人手术换骨 11 社会 2017.8.1 星期二 计划出资6000万元，分3年补贴物业服务 武汉江岸为老旧小区“请”物业 湖北日报讯 记者 王成龙 通讯员 祝丽芳 李遵义



7月14日，武汉市江岸区房管局向该区劳动街办事处拨付30万元，作为湖边坊小区的物业服务补贴。这个长期没有物业服务的老旧社区，终于第一次迎来了专业公司的服务。

居民缺乏付费服务意识，物业费难收，是很多物业公司不愿接盘老旧小区的原因。湖边坊小区也不例外。

湖边坊小区始建于上世纪90年代，共有居民楼19栋，居民1228户。由于没有物业服务，下水道堵了，居民四处花钱找人疏通；小区停车每天抢位，秩序混乱；楼道长期堆放杂物，无人清理。

今年3月，江岸区启动“红色物业”，以湖边坊小区为试点，探索通过发放补贴，为全区576个老旧小区寻找物业公司。

依托这项改革红利，经过居民听证，湖边坊小区“请”来天晨物业公司，为小区居民提供保清洁、保安全、保维修、保活动、保秩序、保绿化、保稳定等“七保”服务。各项服务标准，由居民表决决定。

7月18日，湖边坊小区8号楼居民洪爱明家的厕所堵塞，物业维修人员半小时就到场疏通，收费仅40元，比市场价低了一半。

为服务湖边坊小区，天晨物业公司专设湖边坊服务中心，聘请9名保安、2名保洁员和1名维修工。进驻后，小区重划了停车位，清空了楼道杂物，修补了破损楼梯扶手。如今，小区有专人引导业主规范停车，每天清扫楼道，保安24小时巡逻。“政府出资为老旧社区购买物业服务，目的是培养居民养成付费服务的习惯，最终引导老旧小区重回物业市场。”江岸区房管局局长吴军说，按照自我管理状况的优劣、居民付费享受物业服务意识的强弱等因素，将全区老旧小区分为三类，按挡拨付物业服务补贴。为此，江岸区计划3年投入6000万元。

吴军介绍，为确保购买服务的质量，物业补贴并不是一次性拨付而是按“预付30%、年中考核通过后再付30%、年末考核通过后付尾款”的方式付款。居民满意度是考核的重要指标，若居民满意度超过80%，物业公司还能获得额外奖励。

吴军说，物业服务补贴，按“第一年全额补贴、第二年补贴70%、第三年补贴40%”的方式发放，此后政府对老旧小区“断奶”。享受补贴的3年里，物业企业将全力帮助老旧小区开发宣传栏广告、错时停车等收益途径，使小区具备“自我造血”功能。最终，使绝大多数老旧小区步入居民付费享受物业服务的轨道。





