图文：变压器“淋浴”降温武汉江岸为老旧小区“请”物业73.5万干部群众投入抗旱省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾荆门全市进入抗旱状态图文台风登陆 我省今明迎降雨我省刑拘13名“善心汇”涉案人员上半年我省122人被终生禁驾大学生落户武汉全程网上办600余名游客安全返回住地孝感送别辅警陈志勇十堰百岁老人手术换骨
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 第11版 社会
·图文：变压器“淋浴”降温
·武汉江岸为老旧小区“请”物业
·73.5万干部群众投入抗旱
·省农业厅派6个工作组指导抗旱减灾
·荆门全市进入抗旱状态
·图文
·台风登陆 我省今明迎降雨
·我省刑拘13名“善心汇”涉案人员
·上半年我省122人被终生禁驾
·大学生落户武汉全程网上办
·600余名游客安全返回住地
·孝感送别辅警陈志勇
·十堰百岁老人手术换骨
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.1 星期二
图文：变压器“淋浴”降温
    湖北日报讯 7月26日，在武汉220千伏锅顶山变电站，工作人员启用两台喷雾降温装置为8号主变压器降温，并随时监控变压器温度。今年入夏以来，武汉最大负荷连续13天超过900万千瓦，其中有7天超过1000万千瓦。负荷高，变压器的温度就高，除用喷雾装置降温外，武汉供电公司还在重载的16座变电站23台变压器安装了喷淋管给变压器淋浴，以保证设备安全运行，为居民用电提供保障。
（记者倪娜视界网王欣摄）


 
　