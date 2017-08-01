查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·在校生学创业 主打餐饮社交 ·湖北职院过半学生加入“爱心军团” ·深歌雅韵同庆建军90周年 ·红星颂·全国书法名家邀请展开展 ·新洲举办建军90周年文物展 ·图文：军歌庆八一 ·图文：墨香进军营 ·“志愿”缘何成时尚 ·湖北启动全国集邮周 ·专科专场大型咨询会4日举行 ·我省4项目入选“名家收徒”工程 ·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 ·我省两高校入选“全国创新典型” ·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发 ·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 ·暑期国产动画片主打中国风 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 在校生学创业 主打餐饮社交 · 湖北职院过半学生加入“爱心军团 · 深歌雅韵同庆建军90周年 · 红星颂·全国书法名家邀请展开展 · 新洲举办建军90周年文物展 · 图文：军歌庆八一 · 图文：墨香进军营 · “志愿”缘何成时尚 · 湖北启动全国集邮周 · 专科专场大型咨询会4日举行 · 我省4项目入选“名家收徒”工程 · 《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 · 我省两高校入选“全国创新典型” · 历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州 · 长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 · 暑期国产动画片主打中国风 10 文化 2017.8.1 星期二 暑期国产动画片主打中国风 湖北日报讯 （记者龚雪、实习生何鑫）目前，暑期档电影正火热上映。记者观察到，今年暑期档国产动画片主打中国风，其中《豆福传》中还有湖北元素。

动画大电影《大护法》整体风格以手绘水墨山水作为背景图，画面精致并富有意蕴，讲述奕卫国大护法为寻太子误闯花生镇，卷入一场被欲望支配阴谋中的故事。这部小成本影片上映半个月，票房已突破8000万元，口碑也不俗，在豆瓣上的评分为8分。据悉，制片方已着手续集的制作。

7月28日上映的《豆福传》是一部励志喜剧，该片取材于汉代淮南王刘安“做豆腐，因错而成”的典故，讲述主人公“豆福”由一颗豆子幻化成人形，修仙故事励志又搞笑。不论片名、画风还是人物设定，中国风无处不在。导演邹燚透露，为了将我国山水的美丽风光和独具韵味的徽派建筑呈现于片中，主创团队曾深入宏村、青城山、武当山等地采风。

正上映的另一部国产动画《阿唐奇遇》主打茶文化，为了找到让自己颜色变漂亮的方法，中华小茶宠阿唐踏上一段寻找未来的历险旅程。专家分析，国产动画从传统文化中寻找题材和表现方式，是传播优秀传统文化的有益探索，也是彰显文化自信的一种方式。创新动画电影讲好中国故事，提升质量，国产动画电影的这些探索值得肯定。





