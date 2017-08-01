查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 文化
·在校生学创业 主打餐饮社交
·湖北职院过半学生加入“爱心军团”
·深歌雅韵同庆建军90周年
·红星颂·全国书法名家邀请展开展
·新洲举办建军90周年文物展
·图文：军歌庆八一
·图文：墨香进军营
·“志愿”缘何成时尚
·湖北启动全国集邮周
·专科专场大型咨询会4日举行
·我省4项目入选“名家收徒”工程
·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕
·我省两高校入选“全国创新典型”
·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
·暑期国产动画片主打中国风
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文化
第11版 : 社会
第12版 : 专题
第14版 : 体育
第15版 : 专刊
第16版 : 视点
第2版 : 要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 议政建言
第7版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 经济
·
在校生学创业 主打餐饮社交
·
湖北职院过半学生加入“爱心军团
·
深歌雅韵同庆建军90周年
·
红星颂·全国书法名家邀请展开展
·
新洲举办建军90周年文物展
·
图文：军歌庆八一
·
图文：墨香进军营
·
“志愿”缘何成时尚
·
湖北启动全国集邮周
·
专科专场大型咨询会4日举行
·
我省4项目入选“名家收徒”工程
·
《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕
·
我省两高校入选“全国创新典型”
·
历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州
·
长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
·
暑期国产动画片主打中国风
10
文化
2017.8.1 星期二
暑期国产动画片主打中国风
湖北日报讯 （记者龚雪、实习生何鑫）目前，暑期档电影正火热上映。记者观察到，今年暑期档国产动画片主打中国风，其中《豆福传》中还有湖北元素。
动画大电影《大护法》整体风格以手绘水墨山水作为背景图，画面精致并富有意蕴，讲述奕卫国大护法为寻太子误闯花生镇，卷入一场被欲望支配阴谋中的故事。这部小成本影片上映半个月，票房已突破8000万元，口碑也不俗，在豆瓣上的评分为8分。据悉，制片方已着手续集的制作。
7月28日上映的《豆福传》是一部励志喜剧，该片取材于汉代淮南王刘安“做豆腐，因错而成”的典故，讲述主人公“豆福”由一颗豆子幻化成人形，修仙故事励志又搞笑。不论片名、画风还是人物设定，中国风无处不在。导演邹燚透露，为了将我国山水的美丽风光和独具韵味的徽派建筑呈现于片中，主创团队曾深入宏村、青城山、武当山等地采风。
正上映的另一部国产动画《阿唐奇遇》主打茶文化，为了找到让自己颜色变漂亮的方法，中华小茶宠阿唐踏上一段寻找未来的历险旅程。专家分析，国产动画从传统文化中寻找题材和表现方式，是传播优秀传统文化的有益探索，也是彰显文化自信的一种方式。创新动画电影讲好中国故事，提升质量，国产动画电影的这些探索值得肯定。