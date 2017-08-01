在校生学创业 主打餐饮社交湖北职院过半学生加入“爱心军团”深歌雅韵同庆建军90周年红星颂·全国书法名家邀请展开展新洲举办建军90周年文物展图文：军歌庆八一图文：墨香进军营“志愿”缘何成时尚湖北启动全国集邮周专科专场大型咨询会4日举行我省4项目入选“名家收徒”工程《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕我省两高校入选“全国创新典型”历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发长篇小说《汀泗桥》咸宁首发暑期国产动画片主打中国风
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 第10版 文化
·在校生学创业 主打餐饮社交
·湖北职院过半学生加入“爱心军团”
·深歌雅韵同庆建军90周年
·红星颂·全国书法名家邀请展开展
·新洲举办建军90周年文物展
·图文：军歌庆八一
·图文：墨香进军营
·“志愿”缘何成时尚
·湖北启动全国集邮周
·专科专场大型咨询会4日举行
·我省4项目入选“名家收徒”工程
·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕
·我省两高校入选“全国创新典型”
·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
·暑期国产动画片主打中国风
湖北日报电子版
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10 文化 2017.8.1 星期二
长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
    湖北日报讯 （记者张文龙、通讯员胡剑芳）7月28日，我省作家陈敬黎创作的长篇历史小说《汀泗桥》在咸宁市咸安区汀泗桥镇举行首发式。《汀泗桥》是一部以汀泗桥历史为题材的长篇小说，分三卷，141.5万字。该书以汀泗桥街张、刘两家的恩怨瓜葛为主线，再现了汀泗桥镇从清末到解放初期半个多世纪的历史。
    陈敬黎是咸安区马桥人，发表各类文学作品600多万字，曾获冰心散文奖。


   
　