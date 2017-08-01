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文化
2017.8.1 星期二
历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
湖北日报讯 （记者熊唤军）长篇历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》7月26日在鄂州华容区首发。刘富道、刘益善等来自武汉的知名作家、鄂州市有关方面人士和彭楚藩烈士后人代表参加了仪式。
辛亥首义彭刘杨三烈士之一的彭楚藩系鄂州华容区人。1911年10月9日上午，起义领导人孙武试制炸弹时不慎爆炸，满清湖广总督瑞澂立即下令全城戒严搜捕，彭楚藩、刘复基和杨洪胜先后被捕，于次日黎明前慷慨就义。在首发式后的研讨会上，与会者认为刘敬堂、黄汉昌创作的这部作品是我省革命历史题材小说创作的新成果，小说描写了彭楚藩从一个乡村教书先生，弃笔从戎，投入晚清新军，为“反满兴汉、建立共和”英勇献身的过程，真实生动地呈现了武昌首义波澜壮阔的场景。