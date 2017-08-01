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 第10版 文化
·在校生学创业 主打餐饮社交
·湖北职院过半学生加入“爱心军团”
·深歌雅韵同庆建军90周年
·红星颂·全国书法名家邀请展开展
·新洲举办建军90周年文物展
·图文：军歌庆八一
·图文：墨香进军营
·“志愿”缘何成时尚
·湖北启动全国集邮周
·专科专场大型咨询会4日举行
·我省4项目入选“名家收徒”工程
·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕
·我省两高校入选“全国创新典型”
·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
·暑期国产动画片主打中国风
湖北日报电子版
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10 文化 2017.8.1 星期二
历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
    湖北日报讯 （记者熊唤军）长篇历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》7月26日在鄂州华容区首发。刘富道、刘益善等来自武汉的知名作家、鄂州市有关方面人士和彭楚藩烈士后人代表参加了仪式。
    辛亥首义彭刘杨三烈士之一的彭楚藩系鄂州华容区人。1911年10月9日上午，起义领导人孙武试制炸弹时不慎爆炸，满清湖广总督瑞澂立即下令全城戒严搜捕，彭楚藩、刘复基和杨洪胜先后被捕，于次日黎明前慷慨就义。在首发式后的研讨会上，与会者认为刘敬堂、黄汉昌创作的这部作品是我省革命历史题材小说创作的新成果，小说描写了彭楚藩从一个乡村教书先生，弃笔从戎，投入晚清新军，为“反满兴汉、建立共和”英勇献身的过程，真实生动地呈现了武昌首义波澜壮阔的场景。


   
　