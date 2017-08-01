查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·在校生学创业 主打餐饮社交 ·湖北职院过半学生加入“爱心军团” ·深歌雅韵同庆建军90周年 ·红星颂·全国书法名家邀请展开展 ·新洲举办建军90周年文物展 ·图文：军歌庆八一 ·图文：墨香进军营 ·“志愿”缘何成时尚 ·湖北启动全国集邮周 ·专科专场大型咨询会4日举行 ·我省4项目入选“名家收徒”工程 ·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 ·我省两高校入选“全国创新典型” ·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发 ·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 ·暑期国产动画片主打中国风 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 在校生学创业 主打餐饮社交 · 湖北职院过半学生加入“爱心军团 · 深歌雅韵同庆建军90周年 · 红星颂·全国书法名家邀请展开展 · 新洲举办建军90周年文物展 · 图文：军歌庆八一 · 图文：墨香进军营 · “志愿”缘何成时尚 · 湖北启动全国集邮周 · 专科专场大型咨询会4日举行 · 我省4项目入选“名家收徒”工程 · 《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 · 我省两高校入选“全国创新典型” · 历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州 · 长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 · 暑期国产动画片主打中国风 10 文化 2017.8.1 星期二 我省两高校入选“全国创新典型” 湖北日报讯 （记者王理略、通讯员任青）日前，教育部办公厅公布了50所2017年度“全国创新创业典型经验高校”名单，我省武汉理工大学、武汉生物工程学院两所高校入选。

此次全国共评出50所创新创业典型经验高校，其中中央部属高校13所、省属本科院校30所、高职高专院校7所。去年，武汉大学入选2016年度“全国创新创业典型经验高校”，至此，我省已有3所高校获此荣誉

2015年至今，教育部先后组织开展了“全国高校实践育人创新创业基地”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国创新创业典型经验高校”等三个类别各两批评选。据统计，在这6次评选中，全国共有清华大学、北京大学等28所高校获得以上三项荣誉，湖北省高校有3所，分别是武汉大学、武汉理工大和武生院。而在全国735所民办高校中，仅有武生院实现了这三项荣誉的“大满贯”。





