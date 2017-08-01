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文化
2017.8.1 星期二
我省两高校入选“全国创新典型”
湖北日报讯 （记者王理略、通讯员任青）日前，教育部办公厅公布了50所2017年度“全国创新创业典型经验高校”名单，我省武汉理工大学、武汉生物工程学院两所高校入选。
此次全国共评出50所创新创业典型经验高校，其中中央部属高校13所、省属本科院校30所、高职高专院校7所。去年，武汉大学入选2016年度“全国创新创业典型经验高校”，至此，我省已有3所高校获此荣誉
2015年至今，教育部先后组织开展了“全国高校实践育人创新创业基地”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国创新创业典型经验高校”等三个类别各两批评选。据统计，在这6次评选中，全国共有清华大学、北京大学等28所高校获得以上三项荣誉，湖北省高校有3所，分别是武汉大学、武汉理工大和武生院。而在全国735所民办高校中，仅有武生院实现了这三项荣誉的“大满贯”。