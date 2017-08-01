查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·在校生学创业 主打餐饮社交 ·湖北职院过半学生加入“爱心军团” ·深歌雅韵同庆建军90周年 ·红星颂·全国书法名家邀请展开展 ·新洲举办建军90周年文物展 ·图文：军歌庆八一 ·图文：墨香进军营 ·“志愿”缘何成时尚 ·湖北启动全国集邮周 ·专科专场大型咨询会4日举行 ·我省4项目入选“名家收徒”工程 ·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 ·我省两高校入选“全国创新典型” ·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发 ·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 ·暑期国产动画片主打中国风 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 在校生学创业 主打餐饮社交 · 湖北职院过半学生加入“爱心军团 · 深歌雅韵同庆建军90周年 · 红星颂·全国书法名家邀请展开展 · 新洲举办建军90周年文物展 · 图文：军歌庆八一 · 图文：墨香进军营 · “志愿”缘何成时尚 · 湖北启动全国集邮周 · 专科专场大型咨询会4日举行 · 我省4项目入选“名家收徒”工程 · 《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 · 我省两高校入选“全国创新典型” · 历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州 · 长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 · 暑期国产动画片主打中国风 10 文化 2017.8.1 星期二 我省4项目入选“名家收徒”工程 湖北日报讯 （记者别鸣）记者昨从文化部艺术司获悉，我省4个戏曲传承项目入选2017年度“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程，这是“中华优秀传统艺术传承发展计划”戏曲专项扶持项目之一。

这4个项目分别是：省戏曲艺术剧院名家杨俊向学生王慧君、程丞传艺《罗帕记》《女驸马》，省花鼓戏艺术研究院名家胡新中向学生答沙、郭羽琴传艺《秦雪梅吊孝·商林归天》《秦雪梅吊孝·观画》，武汉汉剧院名家姚长生向学生黄志勇、汪晶传艺《凤仪亭》《罗成写书》，武汉楚剧院名家张光明向学生朱昌敏、万江红传艺《夜梦冠带》《杀狗惊妻》。

今年，文化部在全国不同所有制艺术表演团体、教学机构、研究院(所)范围内，面向京剧、昆曲和地方戏，全面开展“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程，给予相应扶持政策。在全国范围内遴选100名京剧、昆曲、地方戏表演艺术家，采用“一带二”的方式，在规定的时间内，每位艺术家向2名学生传授2出经典折子戏。





