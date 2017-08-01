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10
文化
2017.8.1 星期二
我省4项目入选“名家收徒”工程
湖北日报讯 （记者别鸣）记者昨从文化部艺术司获悉，我省4个戏曲传承项目入选2017年度“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程，这是“中华优秀传统艺术传承发展计划”戏曲专项扶持项目之一。
这4个项目分别是：省戏曲艺术剧院名家杨俊向学生王慧君、程丞传艺《罗帕记》《女驸马》，省花鼓戏艺术研究院名家胡新中向学生答沙、郭羽琴传艺《秦雪梅吊孝·商林归天》《秦雪梅吊孝·观画》，武汉汉剧院名家姚长生向学生黄志勇、汪晶传艺《凤仪亭》《罗成写书》，武汉楚剧院名家张光明向学生朱昌敏、万江红传艺《夜梦冠带》《杀狗惊妻》。
今年，文化部在全国不同所有制艺术表演团体、教学机构、研究院(所)范围内，面向京剧、昆曲和地方戏，全面开展“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程，给予相应扶持政策。在全国范围内遴选100名京剧、昆曲、地方戏表演艺术家，采用“一带二”的方式，在规定的时间内，每位艺术家向2名学生传授2出经典折子戏。