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 第10版 文化
·在校生学创业 主打餐饮社交
·湖北职院过半学生加入“爱心军团”
·深歌雅韵同庆建军90周年
·红星颂·全国书法名家邀请展开展
·新洲举办建军90周年文物展
·图文：军歌庆八一
·图文：墨香进军营
·“志愿”缘何成时尚
·湖北启动全国集邮周
·专科专场大型咨询会4日举行
·我省4项目入选“名家收徒”工程
·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕
·我省两高校入选“全国创新典型”
·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
·暑期国产动画片主打中国风
湖北日报电子版
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10 文化 2017.8.1 星期二
湖北启动全国集邮周
    湖北日报讯  （记者严运涛、通讯员熊文婷）7月29日，“中国梦 集邮情”2017全国集邮周在天门启动，《凤（文物）》特种邮票首发式、“驿路·丝路·复兴路——行走新丝路 喜迎十九大”2017全国集邮巡回展览（天门站）、中国·天门石家河文化展同期举办。
    去年，全国集邮联合会联合中国邮政集团公司首次设立集邮周，在全国开展以“中国梦·集邮情”为主题的集邮文化活动，取得较大社会影响和收益。今年的集邮周，将通过开展邮集和图片展览、集邮文化大讲堂、青少年网络贴片竞赛、集邮学术论坛等系列活动，重温丝路历史，再现中外经济、文化交流成果，展示“一带一路”伟大构想和党领导全国各族人民实现中华民族伟大复兴的辉煌业绩。


   
　