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10
文化
2017.8.1 星期二
“志愿”缘何成时尚
湖北日报讯 记者 梁晓莹 宋效忠
采访中，一学子说，加入多少个志愿团队，参加过多少次志愿服务，在湖北职院已成大家互相“攀比”的时尚。
这时尚自有孕育生长的土壤。全国道德模范、带着病重继母和父亲上学的谭之平，十八大代表、全国五一劳动奖章及“三八”红旗手获得者闫文静，全国道德模范提名奖获得者魏迪仁，全国“中华孝亲敬老”楷模余汉江，捐髓救人的最美教师余志凌……这些人们熟知的先进典型，全部出自扎根于中华孝文化名城孝感的湖北职院。
长期以来，该校借历史传统与身边名人，大力弘扬孝文化，把孝德文化与专业建设、创新创业教育相结合，不仅形成了在全国高校独具特色的“道德群星”现象，还进一步催生了令人感佩的辐射效应，催发出一批批志愿者和志愿团队薪火相传，形成“聚是一团火，散是满天星”的巨大力量。
面对多元化社会思潮冲击，头脑敏捷、思维活跃的高校学子中，可能有各种时尚。志愿服务的火爆，作为一种超越物质追求的精神时尚，在90后聚集的校园里，更显得弥足珍贵。
从团队合作中收获精神富足，从无私关爱中获得上善的动力，从服务社会中收获个人才智的成长。有这样的精神时尚感召，青年学子的人生价值和意义在奉献中更显得绚烂夺目。