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 第10版 文化
·在校生学创业 主打餐饮社交
·湖北职院过半学生加入“爱心军团”
·深歌雅韵同庆建军90周年
·红星颂·全国书法名家邀请展开展
·新洲举办建军90周年文物展
·图文：军歌庆八一
·图文：墨香进军营
·“志愿”缘何成时尚
·湖北启动全国集邮周
·专科专场大型咨询会4日举行
·我省4项目入选“名家收徒”工程
·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕
·我省两高校入选“全国创新典型”
·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发
·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发
·暑期国产动画片主打中国风
湖北日报电子版
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10 文化 2017.8.1 星期二
红星颂·全国书法名家邀请展开展
    湖北日报讯 （记者海冰、通讯员王誉兴、刘思遥）7月28日，由书法报社主办、省书协支持的“纪念中国人民解放军建军90周年——红星颂·全国书法名家邀请展”在省档案馆开展。
    本次展览精选将帅诗词、英雄先烈诗词、各个时期军歌等共90首，特邀90位书法家精心创作。同时还展出书法长卷1幅，长1927厘米，高81厘米，由书法报新老报人共同创作，省书协主席徐本一题跋。
    这些精品力作继承传统、贴近时代，风格多样，文书并美，主题鲜明，不仅是对历史的回顾，更是对人民军队的崇高致敬。
    展览持续到8月7日。


   
　