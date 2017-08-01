查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·在校生学创业 主打餐饮社交 ·湖北职院过半学生加入“爱心军团” ·深歌雅韵同庆建军90周年 ·红星颂·全国书法名家邀请展开展 ·新洲举办建军90周年文物展 ·图文：军歌庆八一 ·图文：墨香进军营 ·“志愿”缘何成时尚 ·湖北启动全国集邮周 ·专科专场大型咨询会4日举行 ·我省4项目入选“名家收徒”工程 ·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 ·我省两高校入选“全国创新典型” ·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发 ·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 ·暑期国产动画片主打中国风 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 在校生学创业 主打餐饮社交 · 湖北职院过半学生加入“爱心军团 · 深歌雅韵同庆建军90周年 · 红星颂·全国书法名家邀请展开展 · 新洲举办建军90周年文物展 · 图文：军歌庆八一 · 图文：墨香进军营 · “志愿”缘何成时尚 · 湖北启动全国集邮周 · 专科专场大型咨询会4日举行 · 我省4项目入选“名家收徒”工程 · 《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 · 我省两高校入选“全国创新典型” · 历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州 · 长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 · 暑期国产动画片主打中国风 10 文化 2017.8.1 星期二 红星颂·全国书法名家邀请展开展 湖北日报讯 （记者海冰、通讯员王誉兴、刘思遥）7月28日，由书法报社主办、省书协支持的“纪念中国人民解放军建军90周年——红星颂·全国书法名家邀请展”在省档案馆开展。

本次展览精选将帅诗词、英雄先烈诗词、各个时期军歌等共90首，特邀90位书法家精心创作。同时还展出书法长卷1幅，长1927厘米，高81厘米，由书法报新老报人共同创作，省书协主席徐本一题跋。

这些精品力作继承传统、贴近时代，风格多样，文书并美，主题鲜明，不仅是对历史的回顾，更是对人民军队的崇高致敬。

展览持续到8月7日。





