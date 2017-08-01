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主题文艺演出走进军营展演。7月中下旬以来，全省各地共组织100余场主题性文艺节目庆祝建军90周年，省直文艺院团安排10场文艺节目送戏进军营，省演艺集团安排音乐会版歌剧《八月桂花遍地开》走进省军区礼堂慰问演出，省京剧院安排《沙家浜》《智取威虎山》等现代京剧经典选段送到省武警总队大院，武汉、宜昌、襄阳等地文艺院团纷纷安排主题性综艺和戏曲节目走进驻地部队和军事校园慰问演出，唱响强军战歌，激励驻鄂官兵听党指挥、忠心报国、英勇奋斗。

革命纪念展馆推出10余项展览。省内20余个革命纪念展馆和遗址正常对外开放，武汉中共中央机关旧址纪念馆举办《人间正道是沧桑——元帅与武汉》纪念特展，八路军办事处旧址纪念馆举办《楚天骁将——从湖北走出的开国将军展》，武汉革命博物馆推出《首届中央监察委员会主席——王荷波生平展》，荆门市博物馆活动举办《革命的历程——纪念中国人民解放军建军90周年专题文化展》，黄冈市博物馆推出《大别山——红色藏品展》等10余个主题展，展示人民军队从胜利走向胜利的战斗历程。

系列主题展览赴省内各地巡展。聂荣臻元帅陈列馆组织《聂荣臻元帅生平事迹图片展》在武汉等地展出，武汉革命博物馆组织《红色记忆——中共中央在武汉图片展》赴恩施州巡展，八路军办事处旧址纪念馆举行《战歌嘹亮军旗红》巡展活动，空降兵十五军军史馆举办《军旗为什么这样红》赴驻训部队巡展，呈现人民军队奋勇善战的英雄事迹。





