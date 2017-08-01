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·湖北职院过半学生加入“爱心军团”
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湖北职院过半学生加入“爱心军团
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深歌雅韵同庆建军90周年
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暑期国产动画片主打中国风
10
文化
2017.8.1 星期二
注册志愿者逾8000人
湖北职院过半学生加入“爱心军团”
湖北日报讯 （记者宋效忠、通讯员曾少武、何顺畅）昨从湖北职业技术学院了解到，截至7月，该校在孝感志愿服务网上的注册志愿者已达8460人。这意味着，该校已有过半学生成为注册志愿者。
近年来，学校先后成立武汉城市圈志愿者联盟、湖北职院义工社、中华孝道创业园志愿服务队等团队，与共青团孝感市委共建“孝感市青少年心理健康教育示范中心”“孝感市青少年素质拓展示范基地”等专业化志愿服务平台，开展“文化进社区”“文明交通”“公益创业”“留守儿童心理健康辅导”等22个志愿服务项目，为学校周边的万福新城、文昌社区、沿河社区、老年大学、福利院等单位提供长期志愿服务。
该校将志愿服务纳入专业人才培养方案，与专业教学实践紧密结合，对志愿者按所学专业、个性特长等进行分类培训、精细管理，组建孝心护理志愿服务队、农机家电义务维修服务队、电脑维修义务服务队、义务支教服务队等，形成各有侧重的“爱心军团”，鼓励师生用所学专业技能“进社区、进农村、进家庭”，为基层困难群众精准提供志愿服务。同时结合高职学生的特点及兴趣爱好，先后成立青年志愿者协会、感恩励志协会、绿行协会、影视工作室等公益社团及志愿服务项目、服务内容不断丰富，激发学生们的服务热情和积极性。