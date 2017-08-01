查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·在校生学创业 主打餐饮社交 ·湖北职院过半学生加入“爱心军团” ·深歌雅韵同庆建军90周年 ·红星颂·全国书法名家邀请展开展 ·新洲举办建军90周年文物展 ·图文：军歌庆八一 ·图文：墨香进军营 ·“志愿”缘何成时尚 ·湖北启动全国集邮周 ·专科专场大型咨询会4日举行 ·我省4项目入选“名家收徒”工程 ·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 ·我省两高校入选“全国创新典型” ·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发 ·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 ·暑期国产动画片主打中国风 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 在校生学创业 主打餐饮社交 · 湖北职院过半学生加入“爱心军团 · 深歌雅韵同庆建军90周年 · 红星颂·全国书法名家邀请展开展 · 新洲举办建军90周年文物展 · 图文：军歌庆八一 · 图文：墨香进军营 · “志愿”缘何成时尚 · 湖北启动全国集邮周 · 专科专场大型咨询会4日举行 · 我省4项目入选“名家收徒”工程 · 《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 · 我省两高校入选“全国创新典型” · 历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州 · 长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 · 暑期国产动画片主打中国风 10 文化 2017.8.1 星期二 注册志愿者逾8000人 湖北职院过半学生加入“爱心军团” 湖北日报讯 （记者宋效忠、通讯员曾少武、何顺畅）昨从湖北职业技术学院了解到，截至7月，该校在孝感志愿服务网上的注册志愿者已达8460人。这意味着，该校已有过半学生成为注册志愿者。

近年来，学校先后成立武汉城市圈志愿者联盟、湖北职院义工社、中华孝道创业园志愿服务队等团队，与共青团孝感市委共建“孝感市青少年心理健康教育示范中心”“孝感市青少年素质拓展示范基地”等专业化志愿服务平台，开展“文化进社区”“文明交通”“公益创业”“留守儿童心理健康辅导”等22个志愿服务项目，为学校周边的万福新城、文昌社区、沿河社区、老年大学、福利院等单位提供长期志愿服务。

该校将志愿服务纳入专业人才培养方案，与专业教学实践紧密结合，对志愿者按所学专业、个性特长等进行分类培训、精细管理，组建孝心护理志愿服务队、农机家电义务维修服务队、电脑维修义务服务队、义务支教服务队等，形成各有侧重的“爱心军团”，鼓励师生用所学专业技能“进社区、进农村、进家庭”，为基层困难群众精准提供志愿服务。同时结合高职学生的特点及兴趣爱好，先后成立青年志愿者协会、感恩励志协会、绿行协会、影视工作室等公益社团及志愿服务项目、服务内容不断丰富，激发学生们的服务热情和积极性。





