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10
文化
2017.8.1 星期二
瞄准高校“饭友”进行电商创业
在校生学创业 主打餐饮社交
湖北日报讯 （记者韩晓玲）“我们联系商家，你们享受‘食惠’。”瞄准高校中的学生“吃货”，华中师范大学信管学院的“优饭”学生团队开展了电商创业。昨日，该团队负责人何杨煜琪告诉记者，虽然创业过程跌跌撞撞，但比起盈利，他们更看重在不断落实和纠错中的收获。
去年刚创业时，这支学生团队主打美食推荐，很快发现比起大众点评、美团、口碑等成熟的APP，他们不占优势。有次参加创新创业比赛，一位企业家点拨他们：“在竞争激烈的情况下，单做美食推荐前景可能不太好。规模小的创业团队更要有亮点，才可能吸引用户。”
于是，学生们调整了方向，为高校学生和校友打造“餐饮+社交”的平台。他们采用LBS电子商务模式，自主开发出APP产品，为学生们搜寻校内外美食，并提供商家优惠，还能根据美食喜好进行分析，帮助学生找到兴趣喜好相近的“饭友”并约吃，从而形成专属的美食社交小圈子。
何杨煜琪和小伙伴们设想的盈利模式包括广告投放、美食制作视频付费、营销推广费用、纪念品经营等。她介绍，目前已与近200家商家合作，吸引了一大批学生粉丝。