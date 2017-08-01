查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·在校生学创业 主打餐饮社交 ·湖北职院过半学生加入“爱心军团” ·深歌雅韵同庆建军90周年 ·红星颂·全国书法名家邀请展开展 ·新洲举办建军90周年文物展 ·图文：军歌庆八一 ·图文：墨香进军营 ·“志愿”缘何成时尚 ·湖北启动全国集邮周 ·专科专场大型咨询会4日举行 ·我省4项目入选“名家收徒”工程 ·《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 ·我省两高校入选“全国创新典型” ·历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州首发 ·长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 ·暑期国产动画片主打中国风 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 在校生学创业 主打餐饮社交 · 湖北职院过半学生加入“爱心军团 · 深歌雅韵同庆建军90周年 · 红星颂·全国书法名家邀请展开展 · 新洲举办建军90周年文物展 · 图文：军歌庆八一 · 图文：墨香进军营 · “志愿”缘何成时尚 · 湖北启动全国集邮周 · 专科专场大型咨询会4日举行 · 我省4项目入选“名家收徒”工程 · 《编钟国乐》澳新巡演圆满落幕 · 我省两高校入选“全国创新典型” · 历史小说《辛亥忠魂彭楚藩》鄂州 · 长篇小说《汀泗桥》咸宁首发 · 暑期国产动画片主打中国风 10 文化 2017.8.1 星期二 瞄准高校“饭友”进行电商创业 在校生学创业 主打餐饮社交 湖北日报讯 （记者韩晓玲）“我们联系商家，你们享受‘食惠’。”瞄准高校中的学生“吃货”，华中师范大学信管学院的“优饭”学生团队开展了电商创业。昨日，该团队负责人何杨煜琪告诉记者，虽然创业过程跌跌撞撞，但比起盈利，他们更看重在不断落实和纠错中的收获。

去年刚创业时，这支学生团队主打美食推荐，很快发现比起大众点评、美团、口碑等成熟的APP，他们不占优势。有次参加创新创业比赛，一位企业家点拨他们：“在竞争激烈的情况下，单做美食推荐前景可能不太好。规模小的创业团队更要有亮点，才可能吸引用户。”

于是，学生们调整了方向，为高校学生和校友打造“餐饮+社交”的平台。他们采用LBS电子商务模式，自主开发出APP产品，为学生们搜寻校内外美食，并提供商家优惠，还能根据美食喜好进行分析，帮助学生找到兴趣喜好相近的“饭友”并约吃，从而形成专属的美食社交小圈子。

何杨煜琪和小伙伴们设想的盈利模式包括广告投放、美食制作视频付费、营销推广费用、纪念品经营等。她介绍，目前已与近200家商家合作，吸引了一大批学生粉丝。





