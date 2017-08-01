查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 土地入股分红 户贷互助合作 资金折股量化 京山创新收益方式助力稳定脱贫 湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员翟存波、张明涛）“加入合作社，不愁资金，不愁销售，今年脱贫有信心。”7月23日，京山县石龙镇蒲圻村三组谢章彪告诉记者，年初他带着8亩地，坚定地加入了合作社。像谢章彪这样的贫困户，该村还有41户，带着土地加入合作社，共整合资金开发稻虾连作基地200亩，建立高效种植基地687亩，合作社预计亩均可增收3000元。

无劳力、无技术、无资金，有劳力、无技术、无资金，有劳力、有技术、无资金这三类贫困户，如何脱贫增收？京山县积极探索资金折股量化、土地入股分红、户贷互助合作等多种收益方式，做到金融扶贫+产业扶贫精准到户、到人，扶到点上，扶到根上。

该县扶贫办主任石攀介绍，通过引导贫困户将承包的土地经营权入股，按照每亩600-800元集中流转到龙头企业和新型农业经营主体，全县1200多户贫困户将2.1万多亩土地入股，年收益达1600多万元。

用金融手段支持产业脱贫，该县变资金分散用为集中用。由县财政出资2000万元设立产业扶贫基金，按1:10的比例放大，撬动小额扶贫贷款共计2亿元，给予贫困户“10万元以内、3年期限、无担保、免抵押、全贴息”小额信用贷款。

扶贫资金量化折股。该县整合财政专项扶贫资金、行业扶贫资金等，集中投资到龙头企业和新型农业经营主体，并按一定比例折股量化为贫困户持有的股金，到村到户到人，实现扶贫资金变“股金”、贫困户变“股民”，并按股分享收益，确保贫困户租赁分红不低于银行同期贷款利息。

一年多来，全县筹措资金1100万元，投资到59个新型农业经营主体，折股量化到523户贫困户，确保困难群体在参与打工增收的同时，户均还可年增加现金收入5000元。





