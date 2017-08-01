图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
土地入股分红 户贷互助合作 资金折股量化
京山创新收益方式助力稳定脱贫
    湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员翟存波、张明涛）“加入合作社，不愁资金，不愁销售，今年脱贫有信心。”7月23日，京山县石龙镇蒲圻村三组谢章彪告诉记者，年初他带着8亩地，坚定地加入了合作社。像谢章彪这样的贫困户，该村还有41户，带着土地加入合作社，共整合资金开发稻虾连作基地200亩，建立高效种植基地687亩，合作社预计亩均可增收3000元。
    无劳力、无技术、无资金，有劳力、无技术、无资金，有劳力、有技术、无资金这三类贫困户，如何脱贫增收？京山县积极探索资金折股量化、土地入股分红、户贷互助合作等多种收益方式，做到金融扶贫+产业扶贫精准到户、到人，扶到点上，扶到根上。
    该县扶贫办主任石攀介绍，通过引导贫困户将承包的土地经营权入股，按照每亩600-800元集中流转到龙头企业和新型农业经营主体，全县1200多户贫困户将2.1万多亩土地入股，年收益达1600多万元。
    用金融手段支持产业脱贫，该县变资金分散用为集中用。由县财政出资2000万元设立产业扶贫基金，按1:10的比例放大，撬动小额扶贫贷款共计2亿元，给予贫困户“10万元以内、3年期限、无担保、免抵押、全贴息”小额信用贷款。
    扶贫资金量化折股。该县整合财政专项扶贫资金、行业扶贫资金等，集中投资到龙头企业和新型农业经营主体，并按一定比例折股量化为贫困户持有的股金，到村到户到人，实现扶贫资金变“股金”、贫困户变“股民”，并按股分享收益，确保贫困户租赁分红不低于银行同期贷款利息。
    一年多来，全县筹措资金1100万元，投资到59个新型农业经营主体，折股量化到523户贫困户，确保困难群体在参与打工增收的同时，户均还可年增加现金收入5000元。


   
　