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第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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唯品会挺进鄂州 “税务助手”如
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经济
2017.8.1 星期二
土地入股分红 户贷互助合作 资金折股量化
京山创新收益方式助力稳定脱贫
湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员翟存波、张明涛）“加入合作社，不愁资金，不愁销售，今年脱贫有信心。”7月23日，京山县石龙镇蒲圻村三组谢章彪告诉记者，年初他带着8亩地，坚定地加入了合作社。像谢章彪这样的贫困户，该村还有41户，带着土地加入合作社，共整合资金开发稻虾连作基地200亩，建立高效种植基地687亩，合作社预计亩均可增收3000元。
无劳力、无技术、无资金，有劳力、无技术、无资金，有劳力、有技术、无资金这三类贫困户，如何脱贫增收？京山县积极探索资金折股量化、土地入股分红、户贷互助合作等多种收益方式，做到金融扶贫+产业扶贫精准到户、到人，扶到点上，扶到根上。
该县扶贫办主任石攀介绍，通过引导贫困户将承包的土地经营权入股，按照每亩600-800元集中流转到龙头企业和新型农业经营主体，全县1200多户贫困户将2.1万多亩土地入股，年收益达1600多万元。
用金融手段支持产业脱贫，该县变资金分散用为集中用。由县财政出资2000万元设立产业扶贫基金，按1:10的比例放大，撬动小额扶贫贷款共计2亿元，给予贫困户“10万元以内、3年期限、无担保、免抵押、全贴息”小额信用贷款。
扶贫资金量化折股。该县整合财政专项扶贫资金、行业扶贫资金等，集中投资到龙头企业和新型农业经营主体，并按一定比例折股量化为贫困户持有的股金，到村到户到人，实现扶贫资金变“股金”、贫困户变“股民”，并按股分享收益，确保贫困户租赁分红不低于银行同期贷款利息。
一年多来，全县筹措资金1100万元，投资到59个新型农业经营主体，折股量化到523户贫困户，确保困难群体在参与打工增收的同时，户均还可年增加现金收入5000元。