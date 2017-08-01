图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
汉川绿色防控中晚稻病虫害
    湖北日报讯 （通讯员晓平、俊梅、细宽）7月28日，在汉川市分水镇华严寺村的田间地头，绿色防控机防队使用植保喷雾无人机作业，对水稻病虫害进行统防统治。
    眼下，正是水稻病虫害防治关键时刻，汉川市农业局举行现场观摩会，水稻种植大户等50多人到会，他们了解植保无人机的工作原理、主要性能，并学习操作无人植保机实施精准施药，药物由该市农技公司统一采购绿色环保药品。与人工喷雾器相比，植保无人机在作业上具有高效、节药、安全、便利等优势，且人工成本大大降低。
    目前，该市已建立中晚稻专业统防统治与绿色防控示范区1万亩，辐射带动10万亩，采用农企合作模式，从源头上减少药物使用量，提高了使用率，使得农户种植成本大幅下降。


   
　