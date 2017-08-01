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第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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唯品会挺进鄂州 “税务助手”如
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经济
2017.8.1 星期二
汉川绿色防控中晚稻病虫害
湖北日报讯 （通讯员晓平、俊梅、细宽）7月28日，在汉川市分水镇华严寺村的田间地头，绿色防控机防队使用植保喷雾无人机作业，对水稻病虫害进行统防统治。
眼下，正是水稻病虫害防治关键时刻，汉川市农业局举行现场观摩会，水稻种植大户等50多人到会，他们了解植保无人机的工作原理、主要性能，并学习操作无人植保机实施精准施药，药物由该市农技公司统一采购绿色环保药品。与人工喷雾器相比，植保无人机在作业上具有高效、节药、安全、便利等优势，且人工成本大大降低。
目前，该市已建立中晚稻专业统防统治与绿色防控示范区1万亩，辐射带动10万亩，采用农企合作模式，从源头上减少药物使用量，提高了使用率，使得农户种植成本大幅下降。