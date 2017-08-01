查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 汉川绿色防控中晚稻病虫害 湖北日报讯 （通讯员晓平、俊梅、细宽）7月28日，在汉川市分水镇华严寺村的田间地头，绿色防控机防队使用植保喷雾无人机作业，对水稻病虫害进行统防统治。

眼下，正是水稻病虫害防治关键时刻，汉川市农业局举行现场观摩会，水稻种植大户等50多人到会，他们了解植保无人机的工作原理、主要性能，并学习操作无人植保机实施精准施药，药物由该市农技公司统一采购绿色环保药品。与人工喷雾器相比，植保无人机在作业上具有高效、节药、安全、便利等优势，且人工成本大大降低。

目前，该市已建立中晚稻专业统防统治与绿色防控示范区1万亩，辐射带动10万亩，采用农企合作模式，从源头上减少药物使用量，提高了使用率，使得农户种植成本大幅下降。





