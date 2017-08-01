查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 不仅“种得好”还要“卖得好” 宣恩实施特优农产品商标战略 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘亚丽）“我们正建新的品牌展示楼，发展品牌连锁门店。”近日，湖北土家爱食品开发有限公司负责人侯令谦电话不断。

“土家爱”是宣恩县近年来着力培育的八大商标之一，和“皇恩宠锡”“大派”“贡水白柚”“木龙寨贡米”等农特产品企业一样，这家豆制品深加工企业，已先后夺得恩施州知名商标、湖北省著名商标，正在申报全国驰名商标，去年销售收入突破6000万元。

宣恩是传统农业大县，按照“北茶南果高山药”的产业布局，已建成近50万亩特色产业基地。为让农产品从“种得好”走向“卖得好”，宣恩县实施商标战略，实现品牌强县。该县把培育驰名商标、著名商标、知名商标作为系统工程和重点工作，建立“三名”商标孵化库，实行梯次创建的品牌孵化、培育模式，让注册商标成为企业闯市场的“金字招牌”。“伍家台贡茶”于2010年成功申报地理标志证明商标，现已获得国家地理标志保护产品、地理标志证明商标、中国驰名商标，今年前7个月实现总产值6.21亿元。“贡水白柚”“宣恩贡米”“黄坪黄金梨”在接受中国地理标志证明商标申报的严格审核中，不断提升产品质量，成为畅销欧美、东北亚、非州及国内大城市的抢手货，年产值近30亿元。

目前，宣恩县已有注册商标435件，其中中国驰名商标1件，地理标志证明商标1件，著名商标8件，正在申报地理标志证明商标3件、驰名商标2件。





