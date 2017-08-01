图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
不仅“种得好”还要“卖得好”
宣恩实施特优农产品商标战略
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘亚丽）“我们正建新的品牌展示楼，发展品牌连锁门店。”近日，湖北土家爱食品开发有限公司负责人侯令谦电话不断。
    “土家爱”是宣恩县近年来着力培育的八大商标之一，和“皇恩宠锡”“大派”“贡水白柚”“木龙寨贡米”等农特产品企业一样，这家豆制品深加工企业，已先后夺得恩施州知名商标、湖北省著名商标，正在申报全国驰名商标，去年销售收入突破6000万元。
    宣恩是传统农业大县，按照“北茶南果高山药”的产业布局，已建成近50万亩特色产业基地。为让农产品从“种得好”走向“卖得好”，宣恩县实施商标战略，实现品牌强县。该县把培育驰名商标、著名商标、知名商标作为系统工程和重点工作，建立“三名”商标孵化库，实行梯次创建的品牌孵化、培育模式，让注册商标成为企业闯市场的“金字招牌”。“伍家台贡茶”于2010年成功申报地理标志证明商标，现已获得国家地理标志保护产品、地理标志证明商标、中国驰名商标，今年前7个月实现总产值6.21亿元。“贡水白柚”“宣恩贡米”“黄坪黄金梨”在接受中国地理标志证明商标申报的严格审核中，不断提升产品质量，成为畅销欧美、东北亚、非州及国内大城市的抢手货，年产值近30亿元。
    目前，宣恩县已有注册商标435件，其中中国驰名商标1件，地理标志证明商标1件，著名商标8件，正在申报地理标志证明商标3件、驰名商标2件。


   
　