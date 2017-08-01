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第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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经济
2017.8.1 星期二
宜城拟改良耕地20万亩
建设现代农业示范园20个
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、李勤）日前，宜城出台“耕地质量提升与现代农业示范园区建设三年行动计划”，力争3年内提升耕地质量20万亩，并建设现代农业示范园区20个以上。
该计划提出改良土壤，如用有机肥替代化肥、种植绿肥翻压还田、秸秆还田等措施，力争土壤有机质含量年均提高0.2个百分点以上，3年内土壤标准提升一级；同时控施化肥、农药，控制农膜残留，力争化肥使用量年均减少10%，土壤农药残留优于国家标准。
此外，按照政府引导扶持、市场化运作、社会资本参与的思路，该市将建设一批现代农业示范园区。其中，流水镇建设有机西瓜示范园区，板桥店镇建设农旅结合林果产业观光园区，王集镇建设以“襄麦冬”为重点的中药材种植加工示范园区，小河镇、鄢城办事处建设以“稻虾连作”为重点的科技示范园区等。