查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 宜城拟改良耕地20万亩 建设现代农业示范园20个 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、李勤）日前，宜城出台“耕地质量提升与现代农业示范园区建设三年行动计划”，力争3年内提升耕地质量20万亩，并建设现代农业示范园区20个以上。

该计划提出改良土壤，如用有机肥替代化肥、种植绿肥翻压还田、秸秆还田等措施，力争土壤有机质含量年均提高0.2个百分点以上，3年内土壤标准提升一级；同时控施化肥、农药，控制农膜残留，力争化肥使用量年均减少10%，土壤农药残留优于国家标准。

此外，按照政府引导扶持、市场化运作、社会资本参与的思路，该市将建设一批现代农业示范园区。其中，流水镇建设有机西瓜示范园区，板桥店镇建设农旅结合林果产业观光园区，王集镇建设以“襄麦冬”为重点的中药材种植加工示范园区，小河镇、鄢城办事处建设以“稻虾连作”为重点的科技示范园区等。





