图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
宜城拟改良耕地20万亩
建设现代农业示范园20个
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、李勤）日前，宜城出台“耕地质量提升与现代农业示范园区建设三年行动计划”，力争3年内提升耕地质量20万亩，并建设现代农业示范园区20个以上。
    该计划提出改良土壤，如用有机肥替代化肥、种植绿肥翻压还田、秸秆还田等措施，力争土壤有机质含量年均提高0.2个百分点以上，3年内土壤标准提升一级；同时控施化肥、农药，控制农膜残留，力争化肥使用量年均减少10%，土壤农药残留优于国家标准。
    此外，按照政府引导扶持、市场化运作、社会资本参与的思路，该市将建设一批现代农业示范园区。其中，流水镇建设有机西瓜示范园区，板桥店镇建设农旅结合林果产业观光园区，王集镇建设以“襄麦冬”为重点的中药材种植加工示范园区，小河镇、鄢城办事处建设以“稻虾连作”为重点的科技示范园区等。


   
　