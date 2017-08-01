查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 图文：秭归夏橙销售忙 湖北日报讯 7月30日，秭归县茅坪镇果农正将一早采摘的夏橙装箱，通过电商平台发往全国各地。今年秭归夏橙丰收，产量突破3000万公斤，但持续干旱对错峰成熟的夏橙销售产生一定影响，为了维护果农的利益，当地电商联手，加大销售力度，夏橙最高销售价达到9元/公斤，平均销售价达6元/公斤，目前夏橙销售量占总产量的70%左右。

（记者 刘曙松 视界网余雪楠 摄）





