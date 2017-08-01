查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文化
第11版 : 社会
第12版 : 专题
第14版 : 体育
第15版 : 专刊
第16版 : 视点
第2版 : 要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 议政建言
第7版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 经济
·
图文：秭归夏橙销售忙
·
宜城拟改良耕地20万亩
·
宣恩实施特优农产品商标战略
·
汉川绿色防控中晚稻病虫害
·
京山创新收益方式助力稳定脱贫
·
水土保持补偿费收费标准发布
·
空气质量生态补偿资金首次发放
·
活力回到了白洋林村
·
唯品会挺进鄂州 “税务助手”如
9
经济
2017.8.1 星期二
图文：秭归夏橙销售忙
湖北日报讯 7月30日，秭归县茅坪镇果农正将一早采摘的夏橙装箱，通过电商平台发往全国各地。今年秭归夏橙丰收，产量突破3000万公斤，但持续干旱对错峰成熟的夏橙销售产生一定影响，为了维护果农的利益，当地电商联手，加大销售力度，夏橙最高销售价达到9元/公斤，平均销售价达6元/公斤，目前夏橙销售量占总产量的70%左右。
（记者 刘曙松 视界网余雪楠 摄）