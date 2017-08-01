图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
图文：秭归夏橙销售忙
    湖北日报讯 7月30日，秭归县茅坪镇果农正将一早采摘的夏橙装箱，通过电商平台发往全国各地。今年秭归夏橙丰收，产量突破3000万公斤，但持续干旱对错峰成熟的夏橙销售产生一定影响，为了维护果农的利益，当地电商联手，加大销售力度，夏橙最高销售价达到9元/公斤，平均销售价达6元/公斤，目前夏橙销售量占总产量的70%左右。
    （记者 刘曙松 视界网余雪楠 摄）


   
　