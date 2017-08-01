查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 湖北日报讯 “2016年7月15日，公司在葛店开发区开出鄂州市首份电子发票，一年间每天大约开票15000单，每年500多万单，按每张发票1毛钱成本计算，全年节省30多万元！”

近日，谈起电子发票时，唯品会（湖北）电子商务有限公司办税人员杜燕珊很开心：“电子发票不但节省了发票印刷及管理成本，还减少了线下人员支出,一名熟练开票员开张电子发票只需10秒，与以往开手工票相比，每天可缩短两、三个小时的办理时间呢。”

占地1000亩总投资16亿元的唯品会（湖北）电子商务有限公司，2013年6月落户鄂州市葛店经济技术开发区电子商务基地。短短几年时间，该公司已建成华中区物流配送中心及体验店、货物展示店，辐射湖南、湖北、河南、江西四省订单业务以及全国商务调拨业务，2014年11月17日投入使用，形成了以鄂州为中心覆盖湖北和中部地区的12小时送货上门物流体系。

在该公司电子商务业务蓬勃发展的过程中，鄂州市国税部门始终以“税务助手”的角色如影随形，为这家新业态企业提供税收政策宣传、咨询、辅导等贴身服务。公司财务经理侯艳征对营改增“抵扣红包”赞不绝口：“营改增以前，基建项目不能抵扣进项税额，2016年物流公司恰逢全面推开营改增东风，在国税干部的悉心指导下，公司1至3期基建项目累计抵扣进项税额近433万元，全年应纳税为0，从这个角度说，很大程度上是国家为我们的基建工程买了单。”

据统计，湖北唯品会物流有限公司已抵扣不动产在建工程进项税额7186997.75元，待抵扣进项税额4791331.83元，合计11978329.58元，“税收红利”成为该公司加快现代服务业建设的重要支撑。

“以前接到国税部门打来的电话会忧心忡忡，生怕少缴税款违反法律法规，现在税管员就像企业的‘税务秘书’，随时送上贴心服务，还生怕企业多缴税款漏享税收优惠。”侯艳征说，公司是葛店经济技术开发区第一批享受退役士兵税收优惠的企业，2016年11月至今已享受退役士兵减免税优惠383666.67元。

2016年4月份，财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》后，葛店经济技术开发区国税局税管员汪萍认真研究了文件，并依据平时掌握的情况，第一时间来到该公司宣传商贸企业招用自主就业退役士兵税收优惠政策，提醒公司统计退役士兵人数到国税局备案，享受税收优惠，减轻税收负担。

公司财务部随后与人事部合作，统计签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的退役士兵人数，3年内实际招用127人，累计扣减近40万元的增值税。侯艳征说：“这种‘定制式’政策提醒推送非常周到，许多退伍军人能在新的岗位就业，与国家税收优惠政策支持密不可分！”（杨登峰 王依贝）





