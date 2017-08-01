图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
从前，无所事事；如今，干劲十足
活力回到了白洋林村
    湖北日报讯 记者 彭一苇 通讯员 刘学华 实习生 戴明君

    石首市桃花山镇白洋林村，位于湘鄂交界的长江南岸。
    这里是桃花山镇最边远的村，也是省级贫困村，位置偏僻、自然资源少，想要脱贫，十分艰难。
    2015年，省供销社扶贫工作队进驻白洋林村，变化悄然发生。
    7月13日，记者来到这里时，新的村民综合服务中心、新挖堰塘等多个扶贫项目正有序展开。村民说，今年村里贫困户将全部脱贫。

　　“一长一短”管长远

    白洋林村贫困户季淑丽在工作队帮助下，拥有了3.4亩虾稻田、20株皱皮柑、40只土鸡。“收虾的贩子上个月来过，上半年的钱已经赚到了。”面对记者的来访，季淑丽高兴地盘算着。皱皮柑刚刚种下，3年后也能挂果了。
    怎样才能使贫困户持续改善生活？
    必须要发展产业，管长远，有后劲。经过考察，工作队决定帮助贫困户发展虾稻联作、皱皮柑以及散养土鸡。“虾稻、土鸡都是短期能见效的，皱皮柑可以成活几十年，是长期可依靠的财源。一长一短结合，使贫困户手中至少有两种致富手段。”工作队现任队长张扬说，今年上半年，全村仅小龙虾就卖上千万元，贫困户切切实实受惠。昔日因贫困、疾病而心灰意冷的贫困户，又看到了希望，干劲十足。“对扶贫工作，省供销社系统全员参与、公司包组、机关包户。”张扬说，村里发展虾稻田近2000亩，果树上万株，供销社还利用自身资源帮助销售农产品，贫困户的生活越来越有奔头了。

　　从做好水文章寻突破

    7月13日，白洋林村一组，一处2万方容积的堰塘正加紧施工。“等堰塘完工，一组村民增收就有底了。”省供销社副主任杨杰说。
    白洋林村有贫困户63户，在册贫困人口157人，因病致贫占70%以上，尿毒症、肾病、肾积水等病症频繁出现在登记表上。
    时任工作队队长孔庆丰在村里转了一圈发现，村民虽然家住长江畔，但是喝不上长江水，平时只能打水喝，水质难保证。
    干净安全饮水，是村民当时最迫切希望解决的大事，也是各级干部长期以来挂在心头而又没条件解决的问题。
    找准突破口，工作队立即将饮水工程，作为2015年头号工程。
    经过3个多月的紧张筹备，当年年底，施工单位正式进场开工，20余天拉通主管，春节前试通水成功。如今村里任何一家，打开水龙头就有干净的自来水。
    水不仅关系村民健康，也是脱贫资源。工作队在村里大兴水利设施和基础设施建设整修。一组的新堰塘，就是为了方便贫困户种稻养虾专门修建的。

　　党员精神焕发想干事

　　“白洋林村原来是个有名的穷窝子，我当了17年村书记，以前每年就只想弄点经费，维持村里运转完事。”白洋林村支书兰仲辉说。全村党员43个人，以前就“七一”、年终开全体大会时碰个面。
    扶贫工作队的努力，使兰书记的想法发生了改变。
    扶贫工作有时很琐碎。比如扶持贫困户种果树，发放树苗前必须先点窝子，按挖的窝子数发给苗子，发完苗子后还要清点栽种数和存活数，按栽种苗子数发给肥料。工作队员经常要到房前屋后、山上岭下点验窝子苗子，爬田坡、翻山岭、钻草丛，不漏一处一株。
    这些事，群众看在眼里，村干部也深受触动。
    自从工作队来了之后，看着他们和贫困户结对子、送温暖，有人摔跤骨裂都不离开，兰仲辉他们坐不住了，主动和工作队一起干起来。
    房屋立面见新、基本家当具备、砂石路面通达、水泥晒场普及……一件件实事落到实处，“家里水通、路通、电通，还通了网络。”贫困户朱春珍很开心。
    两年过去了，作为脱贫先进，白洋林村的名气大了起来，村里党员干部的精神面貌也不一样了。每月的党员活动日，大家都热烈讨论怎么带动村里发展。


   
　