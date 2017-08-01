查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 从前，无所事事；如今，干劲十足 活力回到了白洋林村 湖北日报讯 记者 彭一苇 通讯员 刘学华 实习生 戴明君



石首市桃花山镇白洋林村，位于湘鄂交界的长江南岸。

这里是桃花山镇最边远的村，也是省级贫困村，位置偏僻、自然资源少，想要脱贫，十分艰难。

2015年，省供销社扶贫工作队进驻白洋林村，变化悄然发生。

7月13日，记者来到这里时，新的村民综合服务中心、新挖堰塘等多个扶贫项目正有序展开。村民说，今年村里贫困户将全部脱贫。



“一长一短”管长远



白洋林村贫困户季淑丽在工作队帮助下，拥有了3.4亩虾稻田、20株皱皮柑、40只土鸡。“收虾的贩子上个月来过，上半年的钱已经赚到了。”面对记者的来访，季淑丽高兴地盘算着。皱皮柑刚刚种下，3年后也能挂果了。

怎样才能使贫困户持续改善生活？

必须要发展产业，管长远，有后劲。经过考察，工作队决定帮助贫困户发展虾稻联作、皱皮柑以及散养土鸡。“虾稻、土鸡都是短期能见效的，皱皮柑可以成活几十年，是长期可依靠的财源。一长一短结合，使贫困户手中至少有两种致富手段。”工作队现任队长张扬说，今年上半年，全村仅小龙虾就卖上千万元，贫困户切切实实受惠。昔日因贫困、疾病而心灰意冷的贫困户，又看到了希望，干劲十足。“对扶贫工作，省供销社系统全员参与、公司包组、机关包户。”张扬说，村里发展虾稻田近2000亩，果树上万株，供销社还利用自身资源帮助销售农产品，贫困户的生活越来越有奔头了。



从做好水文章寻突破



7月13日，白洋林村一组，一处2万方容积的堰塘正加紧施工。“等堰塘完工，一组村民增收就有底了。”省供销社副主任杨杰说。

白洋林村有贫困户63户，在册贫困人口157人，因病致贫占70%以上，尿毒症、肾病、肾积水等病症频繁出现在登记表上。

时任工作队队长孔庆丰在村里转了一圈发现，村民虽然家住长江畔，但是喝不上长江水，平时只能打水喝，水质难保证。

干净安全饮水，是村民当时最迫切希望解决的大事，也是各级干部长期以来挂在心头而又没条件解决的问题。

找准突破口，工作队立即将饮水工程，作为2015年头号工程。

经过3个多月的紧张筹备，当年年底，施工单位正式进场开工，20余天拉通主管，春节前试通水成功。如今村里任何一家，打开水龙头就有干净的自来水。

水不仅关系村民健康，也是脱贫资源。工作队在村里大兴水利设施和基础设施建设整修。一组的新堰塘，就是为了方便贫困户种稻养虾专门修建的。



党员精神焕发想干事



“白洋林村原来是个有名的穷窝子，我当了17年村书记，以前每年就只想弄点经费，维持村里运转完事。”白洋林村支书兰仲辉说。全村党员43个人，以前就“七一”、年终开全体大会时碰个面。

扶贫工作队的努力，使兰书记的想法发生了改变。

扶贫工作有时很琐碎。比如扶持贫困户种果树，发放树苗前必须先点窝子，按挖的窝子数发给苗子，发完苗子后还要清点栽种数和存活数，按栽种苗子数发给肥料。工作队员经常要到房前屋后、山上岭下点验窝子苗子，爬田坡、翻山岭、钻草丛，不漏一处一株。

这些事，群众看在眼里，村干部也深受触动。

自从工作队来了之后，看着他们和贫困户结对子、送温暖，有人摔跤骨裂都不离开，兰仲辉他们坐不住了，主动和工作队一起干起来。

房屋立面见新、基本家当具备、砂石路面通达、水泥晒场普及……一件件实事落到实处，“家里水通、路通、电通，还通了网络。”贫困户朱春珍很开心。

两年过去了，作为脱贫先进，白洋林村的名气大了起来，村里党员干部的精神面貌也不一样了。每月的党员活动日，大家都热烈讨论怎么带动村里发展。





